Sin colectivos en el país: La UTA anunció que este jueves se sumará al paro de la CGT

La UTA terminó con el misterio y confirmó que este jueves se sumará al paro general de la CGT contra la reforma laboral, por lo que no habrá servicios de colectivos en todo el país.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) finalmente informó que adhiere al paro general de la CGT, por lo que mañana (19/02) no habrá colectivos. Si bien se daba por sentado que se sumaría a la medida de fuerza, faltaba la confirmación oficial, que acaba de llegar mediante un comunicado.

De este modo, se prevé que el paro tenga gran contundencia, con la paralización de todos los medios de transporte. El resto de los gremios del sector ya había confirmado la adhesión: no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) -el gremio más numeroso de la Argentina- también se sumó al paro general, lo mismo que la Asociación Bancaria, por lo que tampoco habrá atención en los bancos.

Asimismo, los marítimos ya iniciaron un paro de 48 horas.

Si bien la CGT no convocó a movilizarse, distintos sindicatos, como las CTA y ATE, además de agrupaciones de Izquierda, organizaciones sociales y ciudadanos particulares, protestarán fuera del Congreso cuando Diputados debata la reforma laboral.