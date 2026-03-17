Sin clases en Córdoba: La UEPC ratificó el paro de este miércoles y jueves

El gremio decidió seguir adelante con la huelga por 48 horas, a pesar del pedido de Martín Llaryora a los docentes para que tengan un “gesto” y de la promesa de mejorar la última oferta de aumento.

La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) decidió rechazar la segunda propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y convocó este lunes a un paro por 48 horas, a realizarse el miércoles (con movilización) y el jueves próximos.

La decisión fue ratificada este martes a la noche, a pesar de que el gobernador de la provincia, Martín Llaryora, les pidiera «un gesto» a los docentes y prometiera una mejora a la última oferta salarial.

El secretario general del gremio, Roberto Cristalli, dijo a Cadena 3 que «no se aceptó la propuesta en los términos en los que se planteó».

«Se necesita una recuperación del poder adquisitivo real. Se determinaron 48 horas de paro, el 18 y 19, con movilización el 18 en la ciudad de Córdoba. Exigimos una propuesta lo más rápido posible para poner en consideración», sostuvo.

«Se resolvió por unanimidad, además, adherir a las acciones y actividades por los 50 años del golpe militar», agregó.

El delegado gremial, Franco Boczkowski, había anticipado más temprano la resolución a Cadena 3.

El dirigente sindical aseguró que el malestar se repite en todos los departamentos de la provincia y que el rechazo fue generalizado durante las asambleas escolares. “El rechazo a la propuesta salarial del Gobierno ha sido total y absoluto en toda la provincia y en todos los departamentos”, afirmó Boczkowski.

Según explicó, las discusiones internas del gremio coincidieron en reclamar una recomposición salarial que responda a las necesidades económicas del sector docente. “El debate y la deliberación en las escuelas apuntan claramente al reclamo de una recomposición salarial, de un aumento que atienda las necesidades salariales que tienen los trabajadores docentes”, sostuvo.

De acuerdo con el dirigente, la mayoría de los departamentos ya definió impulsar medidas de fuerza si no hay cambios en la oferta oficial.

Boczkowski remarcó que las resoluciones adoptadas en las asambleas reflejan un rechazo amplio a la propuesta del Ejecutivo provincial. “Mayoritariamente el debate de las escuelas ha sido, en términos absolutos, el rechazo a esta propuesta”, afirmó.

La definición final se conoció este lunes durante la asamblea provincial de la UEPC.

El conflicto se da luego de que el Gobierno provincial presentara una segunda propuesta que contempla actualizaciones vinculadas a la inflación y, desde mediados de año, a la evolución de la recaudación, esquema que el gremio cuestiona al considerar que no garantiza una recomposición automática de los salarios docentes.

Asimismo, se determinó una serie de ítems, entre ellos, «solicitar de manera urgente que se continúe con la negociación en la Mesa de Política Salarial y Laboral para lograr una recuperación del poder adquisitivo, exigir que se garantice el 100% del IPC acumulativo y remunerativo durante todo el período de la paritaria que no esté sujeto a la recaudación y exigir que se garantice el FONID actualizado por IPC a activos y jubilados durante todo el período de la pauta salarial».

También se planteó exigir que la cláusula de revisión sea en septiembre y «continuar exigiendo a igual trabajo, igual remuneración».