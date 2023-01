Sin apoyo del Ejecutivo municipal el Ballet Oficial de La Quiaca se presentó en Cosquín 2023

El Ballet de la ciudad de La Quiaca se presentó el lunes 23 en el Festival Nacional de Folclore, contó con el apoyo del gobierno provincial, además de referentes quiaqueños como Ringo Giardina y otros.

El cuerpo de bailarines puneños dirigido por Carlos Burgos y Fabián Jurado estuvieron nuevamente en el uno de los principales festivales del país, como lo es Cosquín en la provincia de Córdoba. Luego de once años el ballet realizó su presentación en el escenario Atahualpa Yupanqui.

Responsables de la delegación hicieron notar la desatención del Ejecutivo municipal quiaqueño, aclarando que no la presencia del Ballet Oficial es un proyecto que tiene fuerza, que no ha sido avalado y no ha sido respetado culturalmente por parte de la Municipalidad de La Quiaca. Remarcando a la vez “más allá de las palabras duele entender que detrás de 60 bailarines está La Quiaca y cuando está La Quiaca se respeta el pago y si se respeta el pago, tenemos que tener espaldas y si no tenemos espaldas, es una pena que no contemos con eso”.

Horas antes de emprender el regreso a Jujuy, Carlos Burgos y Fabián Jurado los encargados del balle señalaron, “esto de no tener el apoyo municipal y no contar con la ayuda del intendente Blas Gallardo y el Ejecutivo, la verdad que ha pegado fuerte en estos jóvenes y en toda la delegación, porque recordemos que ellos no vienen a representar a dos docentes, ni a dos profesores, sino que ellos vienen a representar a La Quiaca y es una apuesta a lo cultural, una lástima que no lo entendieron y La Quiaca sabe de lo que hablamos”.

Sobre esta experiencia señalaron “hubo muchas sensaciones hermosas, sobre todo, nuestra presentación fue llenas de elogios, llena de alegrías, hemos dejado muy arriba la ciudad de La Quiaca, nuestro pago, es más, nosotros bajamos del escenario y venia la gente a sacarse fotos con nosotros, lo que trasmite el trabajo que realizamos junto al profe Fabián”.

Luego agregaron, “tuvimos una presentación muy linda, hay que recalcar el trabajo por supuesto de cada uno de los bailarines, es necesario recalcar y agradecerle a cada uno de ellos lo que se realizó y el nombre de La Quiaca quedó muy en alto, como también fue Jujuy, estamos todos muy emocionados y muy contentos por lo que pudimos mostrar, que es el carnaval puneño”.

“Se han mostrado el carnaval quiaqueño, puneño porque esa era la idea y ahora imagínate, este es un proyecto como dije en principio a largo plazo, así que vamos a tratar cada día y cada año de mejorarlo, no terminamos de bajar del escenario que ya cerramos un contrato para el próximo año con Milena Salamanca, que le gusto el espectáculo por ello ya cerramos para el próximo año”, contaron los docentes.

Sobre esta presentación dijeron, “los chicos o bailarines compartieron con nosotros el cómo es estar detrás de escena y ver cómo por ahí hay hubo gente que nos tiró abajo el sacrificio de muchos, pero nuestro bailarines pusieron todo arriba del escenario y ese lo que vale, más allá de que nos hayan tirado para atrás, pero se mostró lo que bailamos los quiaqueños, se mostró que detrás de estos 60 bailarines hay miles de quiaqueños y sobre todo del esfuerzo que se hizo para conseguir el colectivo, por estar acá y más de uno de los chicos que participaron se van contentos y uno subir por primera vez a un escenario tan imponente, tan espectacular y con mucha trayectoria nos emociona”.

Luego agregaron “agradecemos al gobernador de Jujuy que estuvo y quiso que lo vayamos a saludar, pero no pudimos porque nos tocaba salir bailando, pero quiero agradecer al gobierno de la provincia a través del gobernador Gerardo Morales, que ha apostado a este proyecto y obvio que después de esto seguimos trabajando con los chicos, con el nuevo grupo, vendrán miles de convocatorias y proyectos de lo que se tiene que trabajar ahora culturalmente, porque el trabajo es cultural, es político, y agradecidísimos con el gobierno”.

Por último mencionaron, ”así como agradecemos al gobierno de la provincia tenemos que agradecer también al señor Ringo Giardina, que pudo hacer posible que los chicos tengan remeras y también hay que agradecer a los demás auspiciantes que se la juegan con la cultura quiaqueña, por el entusiasmo de estos jóvenes, hay que decirlo y nombrarlo porque esto no tiene que volver a pasar, no tiene que suceder, es una obligación del Ejecutivo municipal, el estar al lado de los bailarines que representan a La Quiaca no representan una comparsa sino a la ciudad y mínimamente una ayuda no les venía mal y veremos cómo será el regreso a La Quiaca”.