Simulacro de emergencia aeronáutica: Destacaron la respuesta de los equipos y la articulación interinstitucional

El ejercicio permitió evaluar los protocolos de actuación ante una contingencia aérea y fortalecer la coordinación entre los organismos que intervienen en este tipo de emergencias.

Con resultados satisfactorios se desarrolló el simulacro de emergencia aeronáutica realizado en el Aeropuerto Internacional de Jujuy, un ejercicio que reunió a organismos nacionales, provinciales y municipales con el propósito de poner a prueba los protocolos de actuación, la coordinación operativa y la capacidad de respuesta ante un escenario de contingencia.

Balance positivo del operativo

Tras la actividad, el director del SAME 107, Pablo Jure, realizó un balance positivo del operativo y destacó el desempeño de los equipos que participaron del ejercicio, al tiempo que señaló aspectos a fortalecer para continuar optimizando la respuesta conjunta.

Durante el simulacro se presentó un inconveniente mecánico con una unidad de Bomberos que fue resuelto de manera inmediata. Además, las condiciones climáticas obligaron a modificar parte de la planificación prevista, lo que permitió poner en práctica la capacidad de adaptación de los equipos frente a situaciones imprevistas, tal como podría ocurrir en una emergencia real.

En ese sentido, Jure destacó que estas circunstancias aportaron mayor realismo al ejercicio y permitieron evaluar la capacidad de respuesta de las distintas instituciones ante escenarios cambiantes.

Asimismo, valoró especialmente el trabajo desarrollado por el Hospital «Pablo Soria», centro de referencia para la recepción de víctimas múltiples durante el simulacro. «Me encantó el trabajo del Soria, tiene una capacidad excelente de recepción para víctimas múltiples, desde el director hasta el personal de enfermería; en realidad, todos», expresó.

También reconoció el acompañamiento del Hospital «Arturo Zabala» de Perico y de la Municipalidad de esa ciudad, junto al resto de los organismos que participaron del operativo.

Finalmente, el titular del SAME remarcó que este tipo de ejercicios constituyen una instancia fundamental para identificar fortalezas y oportunidades de mejora, especialmente en materia de comunicación interinstitucional, con el objetivo de seguir fortaleciendo los protocolos y garantizar una respuesta cada vez más eficiente ante una eventual emergencia aeronáutica.