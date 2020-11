Siguen las dudadas en educación: El Centro de Formación Profesional N° 1 de San Pedro no retomaría sus clases

El establecimiento sampedreño no iniciaría las clases, ni tampoco las inscripciones debido que aún no terminó el ciclo lectivo, a su vez desde el Ministerio de Educación no recibieron respuestas a las prácticas profesionales que caracteriza a la institución.

El director Manuel López dijo en referencia a esto, “en el tema clases estamos trabajando de forma virtual, las inscripciones aun no tenemos, porque a esta altura del año no estamos dando las prácticas en la institución, debemos esperar que dice la ministra, ya que solo están habilitados los 6 y 7 grados y los 5tos y 6to de secundaria, en lo que respeta a formación profesional todavía no hay ninguna resolución, no se ha dado conocer que va a ocurrir con el tema de la práctica”.

El directivo agregó, “creo que vamos a pasar para el año siguiente el tema de la practica profesionalizante, esta institución trabaja con 80% de practica profesionalizante y el 20% de teoría, al contrario de las escuelas técnicas que son 80% parte teórica y 20% de practica profesionalizante, estamos a la espera de lo que va a suceder y las decisiones que se van a tomar en cuanto a las practicas”.

Para finalizar comentó, “mientras tantos hemos preparado protocolos, pero estamos a la expectativa de lo que decida la ministra, por lo consiguiente las inscripciones de este año no las vamos a hacer porque todavía no hemos terminado el ciclo lectivo y yo supongo que terminaríamos para el año que viene”.