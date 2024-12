Sigue la protesta de vendedores ambulantes de Capital

Fue en la jornada de este miércoles, en este caso la protesta de los trabajadores de la economía popular nuevamente contra el mal trato de Espacios Públicos.

Integrantes de Ambulantes, Feriantes y Afines Agremiados Jujuy – AFAAJ llegaron al edificio de avenida Éxodo, sede de la intendencia para hacer conocer su descontento y se entrevistaron con el secretario de Gobierno.

La presidente de AFAAJ Gladis Zambrano recalcó, “en la jornada de hoy nos acercamos hasta el municipio para hablar con el intendente, pero nos recibió el secretario de Gobierno al cual le expusimos todo lo que está pasando con los vendedores ambulantes de la vieja terminal y el casco céntrico que sufren hostigamiento y la persecución de los inspectores”.

Luego comentó, “tenemos fotos que los compañeros han preparado quienes son los que los hostigan, persiguen y amenazan todos los días y que también les roban la mercadería, además los intiman a que paguen el permiso, porque si no les van a decomisar o colocar otra persona en su lugar. Todos esos temas he tratado con el secretario de Gobierno quien me dijo que iba a tomar cartas en el asunto y que debo llevar todo por escrito como las denuncias a los inspectores, porque el tema fundamental son los vendedores ambulantes que no los dejan trabajar y los persiguen”.

Mientras que Alejandro, un vendedor de la zona de Parque San Martín dijo sobre esta situación, “defendiendo acá a los compañeros vendedores ambulantes, yo estoy el Hospital del Niño y vengo a reclamar porque acá son todos unos chorros protegidos por el gobierno municipal que hay ahora, mientras nosotros nos rompemos el traste y pagamos nuestros impuestos y como sabrán yo trabajo hace 25 años en el Hospital El Niño bajo el sol, bajo la lluvia”.

Además agregó, “yo ya tengo 52 años y esta gente viene y me quiere robar las cosas según ellos aducen que es un desconocimiento, pero para mí es un robo y tengo todo filmado y a mí me da bronca, me da impotencia, porque esta gente le está pidiendo a la gente papeles para hacer un permiso y después te sacan y ponen su gente, es todo una mafia”.

Finalmente dijo el vendedor, “estamos pidiendo trabajar porque queremos llevar el pan de cada día, no solo por las fiestas, es para todos los días, para comer al menos un plato de guiso, porque trabajo honradamente no salgo a robar a nadie, yo sinceramente trabajo de sol a sol todo el día y hoy vine acompañar el reclamo porque estos son unos coimeros que, además de tener un sueldo, te cobran y roban las cosas”.

Por otra parte una vendedora de brochettes y que se ubica frente a Plazoleta Evita manifestó, “piden carnet de manipulación de alimentos, carnet sanitario, eso si esta permitido, pero no un canon que no sabemos para quien es el dinero, de todas maneras ellos quieren que paguemos un canon y mientas uno pague cualquiera puede trabajar sin importar la edad ni nada, antes se suponía que no querían tener vendedores en la calle o que debían tener antigüedad, pero ahora que tenemos una medida cautelar del doctor Huesped nos cierran las puertas”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ