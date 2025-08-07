Sigue el reempadronamiento del BEGU para estudiantes terciarios y universitarios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recuerda que está habilitado el reempadronamiento del Boleto Estudiantil Gratuito y Universal (BEGU), destinado a estudiantes de nivel terciario y universitario.

El proceso de inscripción se extenderá hasta el 20 de agosto, realizándose exclusivamente a través del sitio web oficial: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/begu.

Cynthia Haquim, directora de Atributos Sociales, remarcó la importancia de realizar el trámite dentro del plazo establecido, “queremos aclarar que este trámite va a finalizar el 20 de agosto, una vez finalizada la fecha de inscripción, no podrán inscribirse en la página, así que es necesario que los alumnos no dejen pasar el tiempo y se inscriban en tiempo y forma”.

Entre los requisitos para acceder al beneficio, se detallan:

-Constancia de alumno regular actualizada, con el nombre y apellido del alumno, el curso o año y el período lectivo a cursar. La constancia deberá estar sellada por la institución y firmada por autoridad competente. En el nivel universitario la constancia deberá indicar la calidad del alumno como activo simple o pleno.

-Documento Nacional de Identidad (último ejemplar). Se considera el domicilio que figura en el mismo.

-Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante.

También se informó que los estudiantes del nivel secundario para adultos no deberán realizar este reempadronamiento, ya que seguirán teniendo el beneficio activo.

Por último, desde la Municipalidad se solicita a las instituciones educativas de los niveles terciario y universitario que remitan el listado de alumnos beneficiarios en carácter de declaración jurada, utilizando un correo institucional, al siguiente e-mail: [email protected].

Beneficios Sociales

Por otra parte, desde SUBE Nación, remarcaron la importancia de mantener actualizada la tarjeta física para asegurar que los beneficios sociales se apliquen correctamente al momento de viajar.

El trámite es sencillo, rápido y se puede realizar a través de dos canales: la aplicación SUBE o cualquier Terminal Automática SUBE (TAS). Mantener la tarjeta actualizada evita inconvenientes y permite que los descuentos, como los que se aplican a nivel local, permanezcan activos y vigentes.

Cómo actualizar la tarjeta SUBE:

-Desde la App SUBE: ingresar a la opción “Acreditá y consultá saldo”, luego seleccionar “Ver Saldo” y apoyar la tarjeta en la parte posterior del celular hasta que aparezca el mensaje “Tu tarjeta está actualizada”. Para utilizar esta funcionalidad, el dispositivo debe contar con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

-Desde una Terminal Automática SUBE: acercarse a la terminal más cercana, apoyar la tarjeta hasta que el equipo indique que debe retirarse. El proceso dura apenas unos segundos.

Mantener actualizada la tarjeta SUBE es fundamental para seguir accediendo a los descuentos disponibles y evitar inconvenientes durante los viajes en el transporte público.

Los 11 puntos o Terminal Automática Sube (TAS), disponibles para efectivizar el trámite son:

-Edificio Raúl Alfonsín, av. El Éxodo N° 215 de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs. – 14 hs. a 18 hs.

-Dirección General de Rentas, Hipólito Yrigoyen Nº 1328 de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Delegación Municipal de Alto Comedero: Av. Forestal Nº 1990, Sector B3, de lunes a viernes de 8 hs. a 20 hs.

-C.P.V. “Santa Ana” en Alto Comedero: Comandante de la Colina esq. Capitán Kraus de lunes a viernes de 8 hs. a 12 hs.

-C.P.V. “Madre Teresa de Calcuta”, en Alto Comedero: Pampa Blanca esq. Av. Snopek, Sector B6, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Delegación Municipal de Reyes: Av. Cafrune Nº 1561, en Villa Jardín de Reyes, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.

-C.P.V. del Barrio 12 de Octubre: 9 de Julio N° 4600, de lunes a viernes 8 hs. a 14 hs.C.P.V. del Barrio 12 de Octubre:

-C.P.V. del Barrio Chijra: Llamas esq. Manantiales, de lunes a viernes de 8 hs. a 13 hs.

-C.P.V. del Barrio Malvinas: Av. Mejías esq. San Luís, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Dirección de Educación Superior: Tumusla Nº 625 del Barrio Luján, de lunes a viernes de 8 hs. a 14 hs.

-Central de Monitoreo: Av. 19 de Abril esq. Ramírez de Velazco, de lunes a viernes de 8 hs. a 18 hs.

-Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, en av. Bolivia 2571, de lunes a viernes de 8 a 12hs.