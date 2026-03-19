Sigue el pedido de Justicia de ex trabajadores de la ex Dirección de Energía de Jujuy

Ex trabajadores de energía están a la espera que la Justicia jujeña haga ejecutar la sentencia del 22 de setiembre del 2011 para pasar al fuero federal en caso de ser negativo.

Ex trabajadores de la ex Dirección de Energía de Jujuy continúan a la espera de que la Justicia jujeña haga efectiva la ejecución de la sentencia dictada el 22 de septiembre de 2011.

En este marco, el ex empleado Oscar Rojas brindó detalles sobre la situación actual del reclamo y el prolongado proceso judicial que atraviesan.

Rojas explicó que actualmente aguardan una definición del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, instancia necesaria para avanzar hacia el fuero federal en caso de obtener una respuesta negativa. Señaló que esta resolución se encuentra demorada desde hace aproximadamente cinco años, lo que mantiene en incertidumbre a los trabajadores afectados.

El ex trabajador indicó que el origen del conflicto se remonta a la promulgación de la Ley Nº 4879, que dispuso la transformación de la Dirección de Energía de Jujuy. Según lo establecido en dicha normativa, el 10% del paquete accionario resultante debía ser destinado a los trabajadores del organismo. Sin embargo, aseguró que ese derecho nunca fue efectivamente cumplido.

En este sentido, Rojas remarcó que son 514 las familias afectadas por esta situación, y advirtió que con el paso del tiempo muchos de los trabajadores han fallecido sin obtener una respuesta. Precisó además que, en el último período, se registraron nuevos fallecimientos entre los ex empleados, lo que agrava aún más el reclamo.

Asimismo, manifestó que existen sentencias judiciales favorables a los trabajadores que no han sido ejecutadas, lo que motivó la continuidad de las acciones legales. Ante la falta de resolución definitiva en el ámbito provincial, anticipó que recurrirán a la Justicia federal para resguardar los derechos que reclaman desde hace más de tres décadas.

Por otra parte, destacó que los ex trabajadores mantienen una protesta pacífica sostenida en el tiempo, con concentraciones semanales en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Allí, cada jueves, exponen públicamente su situación y reiteran el pedido de cumplimiento de la ley y de las resoluciones judiciales vigentes.

Finalmente, Rojas afirmó que continuarán con las medidas de visibilización y las gestiones legales hasta alcanzar una respuesta definitiva por parte de la Justicia, insistiendo en la necesidad de que se garantice el cumplimiento de los derechos reconocidos a los trabajadores de la ex Dirección de Energía de Jujuy.