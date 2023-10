Sigue el conflicto de los artesanos y vendedores ambulantes

Vendedores ambulantes y artesanos que realizan sus ventas sobre una de las veredas de la Escuela Normal, sobre calle Lavalle de San Salvador de Jujuy, denunciaron persecuciones por parte de la Municipalidad.

Reclaman que los dejen trabajar ya que el único sustento para él y su familia, argumentando que ellos son parte de economía popular o emprendedores como desde la misma comuna viene promocionando y que sin embargo están os siendo hostigados y perseguidos por inspectores de Espacios Públicos.

El artesano Martín comentó, “soy parte del equipo y del grupo de compañeros que estamos ubicados hace 3 años por la propia Municipalidad sobre calle Lavalle en la vereda de la Escuela Normal, donde nosotros venimos realizando nuestra tarea cotidiana siempre ofreciendo un producto de calidad porque es el principal sustento económico con el cual sostenemos y mantenemos a nuestra familia”.

Agregando en este sentido, “trabajamos de manera articulada, organizada, solidariamente y colectivamente todos aquí en el paseo de la calle Lavalle con los locales y los turistas, nos hemos ajustado a todo tipo de peticiones que se nos han ido haciendo durante todos estos años sobre la mesa, la limpieza, la iluminación, entendemos que es lógico y nosotros hemos aceptado y hemos acatado esas disposiciones”.

Luego dijo sobre esta problemática que están viviendo, “en las últimas semanas empezamos a recibir notificaciones, que deberíamos desalojar la cuadra y entendemos que esto es una violación a nuestros derechos como trabajadores y por un lado nos proponen otro lugar como una solución pero nosotros dependemos de la venta y hoy por ejemplo a las 8 de la mañana se acercó el personal municipal a impedirnos que podamos armar nuestros puestos de trabajo, lo que es triste porque con esto sostenemos a nuestras familias y vivimos de esto”.

“Lo único que nosotros pedimos es una mesa de diálogo y que podamos trabajar dignamente, porque con este trabajo podemos vivir medianamente dignamente y es triste esto, más aún cuando ellos hablan mucho de la economía popular o los emprendedores y el fortalecer la economía popular, pero sin embargo una vez más estamos siendo hostigados y perseguidos”, continuó el artesano.

Mencionado asimismo, “acá somos más de 30 personas que estamos ubicados en la calle Lavalle, entre la Independencia y San Martín, por ahí también uno de los argumentos que plantea la Municipalidad es que no siempre estamos, pero debido a que el trabajo que realizamos es artesanal implica la producción, entonces hay días que trabajamos con nuestras artesanías en casa y no entiendo la lógica de la Municipalidad de darnos plazos cortos para reorganizarnos, además también nos hemos capacitados para ofrecer información a algún turista cuando pregunta algún dato y creemos que ellos no hacen un análisis de venta o de mercado porque nosotros vivimos el día a día y somos 30 personas que tenemos una familia detrás y no tiene razón de ser este traslado”.

Recordó por otra parte, “estamos próximos al día de la madre y trabajamos en nuestros productos artesanales para ofrecer una alternativa a la sociedad y de repente vienen para sacarnos de acá y mandarnos Dios sabe dónde, sin conocer el contexto y si hay gente en la nueva ubicación porque son 5 días solamente el plazo que nos dieron lo que es tremendo y no podemos estar así porque afecta la economía de la familia, además San Salvador es una ciudad turística de paso porque el atractivo es la Quebrada y deberíamos pensar soluciones en conjunto entre la Municipalidad y nosotros para garantizar nuestras estabilidad laboral y también al ser nosotros artesanos un paseo artesanal porque en otras provincias no hay plaza que no haya un paseo artesanal”.

Relatando sobre gestiones realizando dijo, “con un grupo de compañeros nos hicimos presentes en las oficinas de Espacios Públicos, donde no hemos sido atendidos por el director, pero si una secretaria, pero autoridades nadie, ellos dicen que desde el Ministerio de Educación están solicitando, pero cuando vamos al Ministerio dicen que no son ellos, una burocracia entre las instituciones o quien fuera que nuevamente nos pone a nosotros los trabajadores en jaque, a la deriva sin saber a dónde ir y ya son aproximadamente las 12 del mediodía y aun no podemos trabajar, es decir toda una jornada perdida, lo que es triste porque nosotros tenemos que comer todos los días y a pesar de que comemos y trabajamos en la calle con 40 grados de calor, con el frio, etc.”.

En referencia a la situación económica expresó, “el país está en un momento difícil y nosotros gastamos entre 2.000 o 3.000 por día solamente pedimos trabajar y si no se puede primero nos sentemos en una mesa de dialogo porque no nos pueden estar mandándonos para todos lados”.

Para terminar una vecina del lugar expresó, “no entiendo porque corren a estas personas si se ganan la vida con esto y si ellos no venden no comen, además la basura que hay en el lugar no es de ellos, otro punto es porque no riegan los árboles y también porque no les sacan los parásitos porque los árboles se están muriendo, les pido empatía porque por ejemplo el otro día a horas 11 de la noche había un adulto mayor vendiendo sus empanadas quien me comento que si el no vendía hasta su última empanada el otro día no comía, por eso pido la compresión”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ