Sigue el alerta nivel naranja por viento Zonda en Jujuy

Desde Defensa Civil y la Dirección General de Emergencias de Jujuy a través del Ministerio de Seguridad hicieron conocer que continúa el alerta en la provincia.

Destacando que el área de alta cordillera será afectada por vientos muy intensos del sector oeste con velocidades entre 80 y 100 km/h, con ráfagas que pueden superar los 130 km/h en los niveles más altos.

Este fenómeno puede provocar importante reducción de la visibilidad.

Alerta nivel amarillo por viento

El área de alta cordillera será afectada por vientos intensos del sector oeste con velocidades entre los 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad.

Recomendaciones:

1- Evitar actividades al aire libre.

2- Asegurar los elementos que puedan volarse.

3- No refugiarse en árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Mantenerse informado por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.