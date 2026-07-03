Sigue el alerta en el país por frío extremo, viento intenso y viento zonda

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por temperaturas extremas en gran parte del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas meteorológicas para este viernes 3 de julio, con advertencias por frío extremo, vientos intensos y viento zonda que alcanzan a 21 provincias argentinas.

El organismo advirtió que algunas zonas permanecerán bajo alerta naranja, mientras que otras registrarán alerta amarilla, por lo que recomendó tomar precauciones para evitar riesgos.

Frío extremo: qué provincias están bajo alerta

La advertencia de mayor intensidad corresponde a una alerta naranja por frío extremo para sectores de la provincia de Buenos Aires, donde las bajas temperaturas pueden representar un riesgo moderado a alto para la salud, especialmente en los grupos más vulnerables.

La alerta amarilla por frío extremo alcanza a la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, el este de Jujuy y Santiago del Estero.

Vientos fuertes y viento zonda: las zonas afectadas

El SMN mantiene una alerta amarilla por vientos para el oeste de Salta, Catamarca, La Rioja, el noroeste de San Juan y un sector del noroeste de Tucumán.

Según indicó, estas áreas serán afectadas por vientos del noroeste con velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora, lo que podría reducir significativamente la visibilidad y complicar la circulación.

También se encuentra vigente una alerta amarilla por viento zonda para el centro de La Rioja, una zona del norte de San Juan, sectores del centro de Catamarca, el noroeste de Tucumán y parte del centro de Salta.

Este fenómeno puede presentarse con velocidades de entre 30 y 45km/h, aunque las ráfagas podrían superar los 60 Km/h.