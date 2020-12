“Sigo siendo chico”: Cristian Castro lanzará su marca de biberones para adulto

El cantante reveló cuánto lo aburre “ser adulto” y destacó la funcionalidad de tomar en mamila, pues para él es una práctica que debería normalizarse.

Aunque parecería broma del día de los Santos Inocentes, en días pasados Cristian Castro hizo una revelación que causó curiosidad entre el público, y es que el cantante anunció en una entrevista que se encuentra planeando el lanzamiento de su propia marca de biberones para adulto, pues “le parece muy buena idea”. Y es que el famoso ya había sido expuesto por su ex pareja, quien llegó a asegurar que a Cristian le gustaba beber en mamilas, como también se le conoce en México.

Fue en una entrevista para la Radio Mitre, donde Cristian aseguró que no tiene pena ni problema alguno en aceptar que efectivamente tiene la práctica de tomar leche en un biberón, también expresó que se sigue sintiendo tan joven como cuando asistía a la secundaria y gustaba de engancharse en los videojuegos.

Así lo dijo el cantante de Es mejor así: “Aparte estoy queriendo hacer una como marca de memas como para adultos, te juro que es buena idea, me la dio una amiga esa idea y está bastante buena”, expresó Cristian, quien aseguró que el uso y aprovechamiento de esta herramienta no debería estar ligada a la edad de quien la usa.

“La gente siempre se burla, pero no hay problema, yo sigo siendo chico, no me gusta crecer, nunca me gustó realmente tanto esta onda de crecer, yo me quedé como en la secundaria…”, reveló el cantante que dice sentirse aburrido con la edad adulta.

El cantante de Azul aprovechó esta personalidad para pensar de qué manera podría compartir sus aficiones, por lo que una amiga le dio la idea de comercializar mamilas. “Y me siento contento así, no quiero madurar tanto, ni me hace falta, me aburre un poco lo de adulto, o sea, me acuerdo del Nintendo, me acuerdo del PlayStation, me acuerdo del Atari, me acuerdo de todo eso y me gusta, me encanta, no puedo dejarlo solamente porque estoy rasguñando los 35 años”, dijo el también conocido Gallito feliz, quien tiene 46 años.

Y es que parece que dicho emprendimiento va muy en serio porque el cantante compartió en días pasados una imagen desde la intimidad de su casa donde se le ve tomando biberón al tiempo que juega en la consola Playstation 5 que recientemente le regaló su mamá por su cumpleaños.

“Lo de la ‘mema’ (biberón) me encanta porque, o sea, se les hace mucho problema lo de la mema a mucha gente, pero la verdad es que es comodísimo para cuando juegas play, o estás en la cama o estás en un sillón, en lugar de tener el vaso que se te va a caer, quizás lo que estás tomando en el sillón o que estás acostadón así en la cama, en lugar de eso, pues con la mema, no tiene nada que ver con que seas un bebé, la verdad se me hace medio ridículo, la gente automatiza mucho a decir: ‘este color es de nena, la mema es del bebé’, pues está bien, pero yo también quiero tomar mema, aunque estoy adulto, no hay problema”, explicó el polémico artista.

El pasado 8 de diciembre Verónica Castro le hizo llegar a su hijo primogénito una consola de videojuegos, uno de los hobbies favoritos del también heredero del recientemente fallecido Manuel El loco Valdés, y a partir de entonces ha compartido en sus redes sociales cómo disfruta jugar en su sala.

Hace dos semanas se mostró comiendo papas fritas y escribió en italiano al pie “Aquí madurando”, y cuando recién se mostró tomando leche en biberón , el cantante escribió “Un poco más maduro cada día”, desatando gran cantidad de reacciones entre sus seguidores.

(Infobae.com)