“Si me matan, ya sabés quién fue”: Los últimos mensajes de Úrsula, la víctima del femicidio en Rojas

La joven asesinada a puñaladas reveló en una serie de chats que había sido golpeada y amenazada por su ex pareja. En su cuenta de Instagram publicó: “Y si un día no vuelvo, hagan mierda todo”.

Úrsula Bahillo tenía 18 años y fue brutalmente asesinada a puñaladas en un campo ubicado en el paraje rural Guido Spano, a pocos kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas.

El femicida, Matías Ezequiel Martínez, efectivo de la comisaría 2° de San Nicolás, su ex pareja, había sido denunciado en reiteradas ocasiones por la víctima, quien el pasado 5 de febrero reveló que iba a radicar el reclamo formal por uno de los tantos maltratos físicos y psicológicos padecidos.

“Nunca creí estar denunciando a alguien por violencia de género. Quiero ser la última”, redactó Úrsula, quien fue encontrada por el personal del SAME con múltiples heridas en el cuello y en la espalda. Medios locales de Rojas hablan de más de 30 puñaladas y de un femicidio con saña, aunque las fuentes consultadas por este medio señalaron que el número exacto de heridas se establecerá con la autopsia.

En tanto, sus amigas decidieron publicar en las redes sociales algunos de los mensajes en los que la propia víctima relataba cómo era golpeada y amenazada por su ex pareja.

“Ya lo denuncié. Estoy en la comisaría todavía”, dijo aquel día. “Deciles que necesitás custodia. Cambiá el número, tengo miedo por vos”, le respondió una de sus amigas. Úrsula respondió: “Yo también tengo miedo”.

En ese mismo chat, la víctima indicó que Martínez se había enterado por Twitter de lo sucedido y que le estaba “diciendo de todo”. El 16 de noviembre de 2020, Úrsula había decidido enviarle a una de sus amigas todos los audios y las fotos que probaban la violencia sufrida.

“No elimines nada de todo lo que te mando. Nada. Si me matan, ya sabés quién fue”, dijo ese día.

“Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo. Nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está muerta. Ojalá se haga justicia por ella y por todas”, tuiteó Milagros, una de sus amigas, desde su cuenta de Twitter, en donde también agregó una captura de pantalla con mensajes que ella le había mandado.

Milagros le preguntó si Martínez le pegaba o si no llegó a eso y por eso terminaron, a lo que la víctima contestó: “Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

“Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta”, le relató Úrsula a otra amiga el 19 de noviembre pasado.

“Nadie nos quería decir que nuestra hija estaba muerta y me trataron como a una delincuente. Me pusieron esposas, estoy toda machucada por la forma en que me trataron, y fue un varón, aunque no le pude ver la cara porque me tiraron al suelo”, dijo este mediodía Patricia, su madre.

“Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló, cuando ella pidió auxilio la Policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?”, se preguntó la madre de la joven.

Patricia indicó, en diálogo con Canal 13, que junto a su marido se enteraron exactamente hace un mes de que su hija sufría violencia de género por parte de Martínez. Fue un matrimonio amigo el que les contó, dado que conocía la situación y se acercó a ellos para alertarlos.

“Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia”, explicó. También dijo que el 1 de febrero Martínez violó la perimetral que le habían impuesto en un episodio en el que llegó a fotografiarlo con su celular.

“Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran”, recordó entre lágrimas.

La mujer también se refirió a la manifestación que se produjo el lunes frente a la comisaría de Rojas tras conocerse el crimen, donde amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles para pedir justicia.

Esta tarde se desarrollará otra marcha a las 17, a la cual avisó que no acudirá.

La Municipalidad de Rojas decretó tres días duelo por el femicidio. “Acompañamos a su familia en el dolor y nos unimos al pedido de justicia de toda la comunidad rojense. Exigimos una investigación clara y una condena firme para el culpable de este aberrante hecho”, expresaron en un comunicado.

(Infobae)