Sesión en el Concejo Deliberante de San Pedro de Jujuy

Eximición de impuestos a comerciantes, el marco regulatorio de uso de espacios públicos a bares o confiterías, la implementación del lenguaje de señas en la Municipalidad, la obligatoriedad de la vacunación para todos los empleos de la administración pública, fueron algunos de los proyectos aprobado por el Deliberante sampedreño.

El presidente del Concejo Deliberante de San Pedro Cristián Aguirre comentó, “tuvimos una sesión importante por los dictámenes que teníamos y lo que aprobamos que ya en días pasados los hemos comentado un poco por los distintos medios al sampedreño”.

Agregando a continuación sobre esto, “es importante destacar que ya son ordenanzas, por un lado la eximición de impuestos para los comercios que están sobre la calle Vélez Sarsfield donde se encuentra la obra e incluso donde ya se ha habilitado la transitabilidad, también están incluidos en esto es una cantidad importante de tasas municipales y de contribución y gastos administrativos para permitir que los comercios reactiven su actividad por haber estado tanto tiempo con poca actividad o nula por la obra que se estaba y está realizando en la calle Vélez Sarsfield, así que eso es un beneficio para los comerciantes de estás 4 cuadras que se han visto afectados, entonces la reactivación es lo que nos interesa, de acá hasta diciembre estarán exentos de las tasas municipales una gran cantidad que se decidió en conjunto con el Ejecutivo y los concejales”.

Por otra parte aclaró el edil, “esto beneficiara a cada uno de los comercios ya ha sido aprobada, no es necesaria que el comerciantes presente una nota sino que ya es de oficio y desde el Ejecutivo no se le cobra determinadas cuestiones, como por ejemplo el estacionamiento tarifario de los comercios que ellos suelen pagar mensualmente y van a estar exento de ese pago hasta diciembre y luego veremos cómo está la situación si amerita una extensión, pero eso se verá en el futuro”:

A su vez el concejal añadió, “por otro lado también hemos aprobado y es ordenanza la que crea el marco regulatorio del uso de los espacios públicos como ser bares, confiterías, etc. los que actualmente están usando la parte de la calle principalmente en la zona céntrica, esto necesitaba un marco regulatorio en los trámites administrativos de la habilitación para que se les permita desde la Municipalidad usar ese espacio público. Por otro lado está la seguridad del comensal que, al estar en la calle, la transitabilidad de motos, vehículos, camiones de mayor porte, tienen que tener asegurado la persona que se encuentre sentada en ese lugar, es todo un proceso que ha tenido esta ordenanza, con los funcionarios que van a ser los que garanticen la seguridad de estas personas y para todos los comerciantes que ya están haciendo uso de los espacios públicos en el sector de la calle, para aquellos que deseen hacerlo y expandir sus negocios ya tienen una ordenanza que es el marco regulatorio, solo falta la reglamentación del Ejecutivo que son algunas pautas que generara ese poder del Estado”.

Luego Aguirre destacó, “hemos tenido también proyectos presentados como por ejemplo la implementación del lenguaje de señas en las oficinas de la Municipalidad que es un proyecto presentado por el concejal Pablo Kosanescki el cual es interesante y lo vamos a tratar, ahora que el proyecto es una ordenanza lo vamos a discutir y veremos si llegamos a un acuerdo o si es necesario pedir un informe al Ejecutivo de cuando se empezaría a implementar esto que quizás sea en un par de años, los concejales de la oposición han presentado un proyecto de ordenanza de régimen de recategorización de los empleado municipales que será de un debate bastante largo porque esta cuestión generan erogaciones por parte del municipio que deben ser analizadas necesariamente, en nuestro caso por la comisión de Hacienda y con la participación de los funcionarios correspondientes del área para poder ver la viabilidad de esto, no es productivo para el Concejo Deliberante solamente arrojar proyectos sin ningún tipo de análisis ni estudios previos, es decir que si no saben cuál es la erogación que necesita realizar el Ejecutivo para recategorizar a todos los empleados que ya son permanente hace años y a los recientemente han ingresado a la planta permanente en las últimas 2 ordenanzas es un despropósito, necesita de un análisis más largo y no es tan sencillo como presentar simplemente un proyecto de ordenanza”.

Por otra parte agregó, “en la sesión del día de ayer nos hemos adherido al decreto provincial del gobernador Gerardo Morales en cuanto a la obligatoriedad de la vacunación para todos los empleos de la administración pública así que de él resta en las próximas horas ya tengan conocimiento los empleados sobre cuál es la resolución para saber cuál es procedimiento que vamos a tener desde la semana que viene para que los empleados, funcionarios y concejales presentemos el certificado de vacunación y se pueden adjuntar al legajo, pero es fundamental que toda la población se vacune es por ello que nos hemos adherido igual que lo ha hecho el Ejecutivo”.

Para finalizar con respecto al pedido de los remises por un nuevo cuadro tarifario mencionó, “hace ya bastante semanas se viene charlando el tema de la actualización del cuadro tarifario y aún no hay una definición cierta, justamente porque los trabajadores del sector pretende un aumento que recordemos es 50 pesos, ni más ni menos, eso sería en el caso de darse, nosotros tenemos en cuenta de sería el segundo aumento del año y corresponde por acuerdo ya que tenemos 2 aumentos anuales como mucho pero no hemos acordado la fecha, los trabajadores del volante quieren que se empiece a regir desde septiembre y nuestra postura del bloque con 5 concejales del oficialismo tenemos la propuesta de iniciar con este nuevo cuadro tarifario de 50 pesos del boleto común a partir del mes de octubre teniendo en cuenta cuestiones como ser las paritarias de nuestra provincia y esperar cuál será el porcentaje de aumento del salario del empleado estatal, así que hay muchas condiciones que nos hacen pensar que se de el nuevo cuadro tarifario un poco más adelante y por el momento no se ha tratado ni ha tomado legislación el proyecto en tanto no haya información oficial, por lo que el boleto sigue costando 40 pesos”.