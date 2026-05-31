Sería un tucumano encontrado muerto y con las manos atadas dentro de un vehículo en una ruta de Jujuy

La Justicia provincial investiga la muerte de un hombre que fue encontrado sin vida y con las manos atadas dentro de un vehículo utilitario tipo Traffic.

El cuerpo encontrado fue en una zona rural de la localidad de Los Lapachos y ahora se investiga si la víctima sería un comerciante tucumano, aunque su identidad aún no fue confirmada oficialmente

El hallazgo se produjo ayer antes del mediodía, en un tramo de la autopista en obra ubicado en el cruce de las rutas Nº 43 y Nº 34, a unos siete kilómetros de Pampa Blanca y a 15 kilómetros de Perico. Efectivos del sistema de Emergencias 911 llegaron al lugar tras recibir un alerta sobre un vehículo estacionado en la zona.

Al inspeccionar el utilitario, los policías constataron que en el interior había un hombre sin signos vitales. Según una fuente cercana al caso, la víctima tenía las manos atadas, por lo que se dio intervención inmediata al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue del Poder Judicial, ubicada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, donde se realizará la autopsia correspondiente. Ese informe será clave para avanzar en la investigación penal preparatoria y determinar las circunstancias de la muerte.

En medio del hermetismo que rodea al caso, los investigadores trabajan para establecer la identidad y procedencia de la víctima. De acuerdo con las primeras actuaciones, se busca confirmar si el hombre era oriundo de Tucumán y si se desempeñaba como proveedor de repuestos en distintas localidades de la zona de Los Pericos.

Esa hipótesis comenzó a tomar fuerza luego de las entrevistas realizadas a personas que residen en los alrededores del lugar donde fue encontrado el vehículo.

La investigación quedó a cargo de efectivos de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6. Entre los primeros datos recolectados, se estableció que el utilitario habría realizado un extenso recorrido por la zona céntrica de Perico y también habría sido visto en las localidades de Pampa Blanca y Aguas Calientes durante la tarde del viernes.

El vehículo fue captado por cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo. Los investigadores analizan esas imágenes para reconstruir el recorrido y determinar quiénes circulaban a bordo.

No se descarta que en las próximas horas el Juzgado de Control interviniente ordene allanamientos o detenciones vinculadas a la causa.

(Contexto)