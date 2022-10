Sergio Massa anuncio alivio fiscal en ganancias para los trabajadores

Sergio Massa hizo conocer principales conceptos en su visita al nodo tecnológico de la ciudad de la banda, en Santiago del Estero

Sobre estas medidas señalo, “acabamos de elevar el decreto que sube el piso del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias”.

Un trabajador que cobra hasta 330.000 pesos a partir del mes que viene no va a pagar impuesto a las Ganancias. Además, con una escala descendente del impuesto hasta los 431.000 pesos para que no pase que aquel que gana 330 no pague impuesto a las Ganancias y aquel que gane 331 pague impuesto a las Ganancias

“Estamos evitando que casi 380.000 trabajadores argentinos, cuando hacen una hora extra, cobran un viático, trabajan un fin de semana, y cobran doble, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo por el impuesto a las Ganancias de los trabajadores”, expreso.

Dijo que el objetivo es defender el ingreso.

Agrego asimismo, “nuestros dos objetivos centrales, junto con la inversión pública, con la planificación y el orden en las cuentas, con una idea de desarrollo de país productivo, tienen que ser recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación.

A la vez que destaco, “no se hace mágicamente. No se hace con una medida. Se hace con un trabajo planificado. Venimos intentando que la macroeconomía se ordene para que nuestros trabajadores no sientan bronca cuando van al supermercado y sienten que no les alcanza”.

Para el ministro, “Santiago y La Banda van a transformar la economía circular en una realidad. No es solamente el tratamiento de residuos. No es solamente lo que representa en términos de cuidado del medio ambiente, de generación de empleo, sino también en términos de recuperación”.

Agregando, “visitar La Banda para mí siempre es un gusto. Siento un poquito el corazón bandeño. Me encanta visitarlos y venir a un parque industrial. Hoy hay 60 empresas. Estamos llevando adelante una inversión que tiene que ver con conectividad, con iluminación, con infraestructura, pero más que nada con la capacidad productiva”.

Tiene que ver con una economía que bien ordenada, bien planificada, como se está dando con la política de desarrollo de parques industriales en Santiago del Estero, genera mayores niveles de productividad y mejores resultados para la economía de Santiago.

“Estamos aprovechando que en el parque está el Nodo e invirtiendo en un programa que se llama Argentina 4.0 que es de capacitación de programadores. Tiene el objetivo de asistir, en este caso a la provincia y a los emprendedores en el desarrollo de startups. Lo que pretendemos con el financiamiento del programa de programadores es que ese talento se multiplique por miles. En el talento de los santiagueños y los argentinos está gran parte del futuro de nuestra economía”, enfatizo.

“Venir a Santiago es sentirse en casa. Da gusto visitarlos, sobre todo cuando al trabajo, la producción, al cuidado del medio ambiente, y a la tecnología y la economía del conocimiento como valores del futuro de la Argentina los dejamos de tratar como palabras y los transformamos en inversión del Estado para salir adelante”, finalizo.