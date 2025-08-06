Sergio Cari: “Estamos construyendo un club que quiere competir en lo más alto”

En la previa de una nueva jornada del fútbol jujeño, el presidente de Islas Malvinas Fútbol Club, Sergio Cari, dialogó con Las 24 Horas de Jujuy.

Fue para referirse al presente institucional del Club, la programación de los próximos encuentros y la posibilidad concreta de acceder a la segunda plaza que otorga la Liga Jujeña de Fútbol para el Torneo Regional.

“Primero que nada, agradecerles por el espacio que le brindan a nuestro Club. Este sábado está prevista la segunda fecha del torneo local, donde enfrentaremos a Luján tanto en Primera División Femenina como Masculina”, expresó Cari al iniciar la conversación.

Sin embargo, fue claro al aclarar una confusión que circulaba entre hinchas y allegados, “este partido del sábado no es el decisivo por la tercera plaza al Torneo Regional”.

El encuentro que definirá quién accede a esa plaza está, en principio, pactado de común acuerdo entre ambos clubes para jugarse el viernes 15 de agosto a las 21 horas en el estadio La Tablada.”

Además, explicó que aún resta una confirmación oficial por parte de la Liga, pero que el plazo para presentar al clasificado ante el Consejo Federal vencería el 22 de agosto. De cumplirse ese cronograma, el choque entre Luján y Malvinas será una verdadera final anticipada.

“De concretarse todo como está previsto, ese viernes 15 será el partido definitivo. Lo disputaremos en La Tablada, con los gastos compartidos entre los clubes y el mismo criterio para la recaudación. Todo se hará con responsabilidad y consenso”, detalló el presidente.

Una institución en crecimiento constante

Sergio Cari también destacó el presente deportivo del equipo y el proyecto que vienen sosteniendo desde hace tiempo:

Dijo al respecto, “tuvimos un buen arranque de campeonato. Apostamos a consolidar un club que compita en los primeros puestos. Mantenemos al cuerpo técnico, conservamos la base del plantel, sumamos algunos refuerzos, y seguimos trabajando con mucha seriedad”.

De cara a una posible clasificación al Regional, no descartó nuevas incorporaciones: “Si se nos da la oportunidad de representar a la Liga Jujeña, vamos a evaluar, junto al cuerpo técnico, sumar refuerzos que nos permitan estar a la altura. La prioridad siempre es el proyecto deportivo, pero también el crecimiento institucional”.

El presidente no ocultó su orgullo por el recorrido hecho junto a la Institución y recordó los inicios de este proceso que hoy los tiene como protagonistas del fútbol local: “Me sumé a Malvinas en 2023, acompañando a un grupo de gente muy comprometida. Nos ha costado muchísimo, pero hemos crecido año tras año. Este 2025 obtuvimos la afiliación definitiva a la Liga Jujeña, un paso enorme para nosotros.”

Finalmente, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible ese avance, “gracias a las gestiones iniciadas por el presidente interino, Álvaro Zenteno y a la continuidad institucional que garantizó el Dr. Daniel Fín, hoy estamos ante una gran posibilidad. Acceder a esa segunda plaza sería un premio al esfuerzo colectivo y a la constancia del grupo.”

Con la humildad del trabajo silencioso y la ambición de dejar huella, Islas Malvinas FC se prepara para disputar más que un partido: una oportunidad histórica.

Por Nicolás Casas