Separación de Sabrina Cortez y Alan Simone: “Él es un mujeriego y se anota en todas”

La ex participante encontró varios chats comprometedores de su novio con otras chicas.

A poco de blanquear oficialmente su romance, Sabrina Cortez anunció que se había separado de Alan Simone tras enterarse de una infidelidad. “Por empezar, todos saben lo que yo lo quiero a Alan, más allá de que mucha gente lo ponga en duda, yo voy a dar un comunicado, lo escribí y lo preparé yo poniendo lo que realmente quería decir”, expresó ella en las redes sociales.

“Comunicado para toda la gente que nos bancó desde un primer momento a Sabrila: quiero brevemente contar lo que ocurrió sin hundir ni lastimar a nadie, muchas cosas prefiero reservarlas para que la gente no tome opinión sobre el tema. Pero lo que sí se habló es que los chats son reales, pero que no son los únicos, agradezco enormemente a la chica que los hizo públicos como así a todas las demás chicas que me lo mandaron por privado”, añadió Sabrina.

Dando mas detalles sobre esta escandalosa separación, el periodista Juan Etchegoyen explicó: “Hay preocupación por Sabrina Cortez, la ex participante de Gran Hermano que salió en redes sociales a manifestar su tristeza. Me puse a investigar qué pasó acá en la relación que tenía con Alan Simone”.

“A mí me hablan de un modus operandi que Alan tendría en su día a día. Me dicen que el pibe es mujeriego y se anota en todas, yo cuento lo que me desliza una persona que lo conoce bien, no tengo nada contra él obviamente. El fin de semana Sabrina descubrió chats en paralelo que él tenía con diferentes mujeres. Chats que van desde cosas más fuertes hasta pavadas de reacciones, fueguitos, corazones y ese tipo de cosas que pasan en redes sociales, más precisamente desde Instagram”, continuó el conductor en Mitre Live (Radio Mitre).

Completando el panorama, Etchegoyen explicó: “Al parecer, Sabrina ya se había quejado con Alan de esto hacía unas semanas y ahora encontró material más comprometedor. Invitaciones de salidas que Alan le habría hecho a otras mujeres y eso fue lo que desató el enojo total de la blonda”.

“¿En qué momento estamos ahora? A Alan tratando de recomponer el daño hecho e intentando volver con Sabrina y ella no quiere saber nada, me dicen que ella está muy triste y no quiere ni hablar con él”, concluyó el conductor.

