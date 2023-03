SEOM: Radio abierta en Plaza Belgrano frente Casa de Gobierno

Diferentes integrantes del gremio municipal como integrantes de la comisión directiva, delegados y afiliados participaron de una radio abierta realizada en horas de la mañana en Plaza Belgrano frente a la Casa de Gobierno.

Al hacer uso del micrófono cada uno de los que dirigieron la palabra hicieron alusión a las distintas problemáticas, especialmente referidos a su sector y convocaron a un paro provincial para el 13 de abril.

Al inicio señalaron, “vamos a hablar de la situación de acá y en el interior y de cómo no nos alcanza para llegar a fin de mes con el salario que nos dan”.

Luego siguieron manifestando, “todos los que estamos aquí presentes y muchos de los compañeros que también no pudieron venir estamos totalmente desconformes con estos sueldos miserables los cuales no nos alcanza y como decía la vez pasada, invito al gobernador y a todos los funcionarios que nos cambien el sueldo un mes y que sepan cómo vivimos nosotros, que ellos vivan con nuestro sueldo 1 mes nada más, creo que van a estar haciendo marcha y movilizando igual que nosotros haciendo protestas, porque ellos no saben cómo hacemos para llegar a fin de mes y como nos cuesta, hay muchos compañeros que tienen planes y muchos compañeros que son jornales de 4, 6 o de 8 horas y no les alcanza, así que estamos presentes aquí reclamando, pidiendo el aumento salarial de acuerdo a la inflación, no como ellos nos quieren imponer y no es así porque el 10% es una burla para con nosotros y toda nuestra familia e hijos”.

También expresaron, “el sindicato y esta comisión directiva siempre rechazaron el magro aumento que tenemos, siempre pedíamos por un aumento acorde a la inflación y un salario igual a la canasta básica familiar y desde ahí peleamos desde nuestro sindicato porque nosotros nunca aceptamos el magro aumento de 10% que es impuesto por el gobierno”.

En otro momento de su alocución dijeron, “vamos rumbo hacia un paro provincial el 13 de diciembre donde vamos a luchar por la recategorización y el pase a planta permanente, la desprecarización de todos, que se terminen los jornales, que sean más claro los protocolos de carga pasiva, así que seguimos multiplicando las voces con la radio abierta de los municipales”.

Noemi Alvares secretaria del interior mencionó, “estamos un día más con la radio abierta en la cual podemos expresar las necesidades de los trabajadores, porque la verdad que la situación del trabajador municipal está muy complicada, porque nos han dado el incremento salarial impuesto por el gobierno de un mísero 20% en tramos donde la inflación ya lo supera y no nos alcanza, la necesidad de los trabajadores municipales es muchísima, no se puede llevar una vida digna a pesar de que todos los días nos levantamos temprano a cumplir con nuestras tareas fundamentales que brindamos a la comunidad y lamentablemente no podemos llegar a fin de mes y es por eso que estamos nuevamente con la radio abierta para para poder visibilizar nuestras necesidades que tenemos como trabajadores”.

Prosiguiendo luego manifestó, “desde el sindicato venimos planteando en diversas notas al gobierno provincial para que, de una vez por todas, nos den un salario y un incremento salarial significativo que se vea plasmado cuando lo vayamos a cobrar y no sigamos en estas condiciones nefasta en la que nos encontramos hoy en día que no equipara la canasta básica y no supera la inflación. Queremos que nos escuchen del porque salimos a la calle y nos manifestamos con jornadas de lucha en cada una de las instituciones, tanto en Capital como en el interior, porque el problema es grave para todos, mientras no tengamos un incremento significativo y decente nos afecta, se devalúa más nuestros sueldos y de esta manera también demostramos el descontento que tenemos con este gobierno que nos sigue oprimiendo y sigue pisoteando nuestros derechos. No nos escuchan a nosotros los empleados que no podemos llegar a fin de mes, ni pagar la luz, ni alimentar bien como corresponde a nuestros hijos, ni tampoco hacerlos estudiar como quisiéramos y eso es lamentable, queremos también que la comunidad jujeña sepa que no estamos locos, necesitamos que la realidad cambie, que Morales nos dé una respuesta, que de una vez hablen de un incremento”.

Finalmente agregó, “por años hemos impulsados un proyecto en la Legislatura que es el convenio colectivo de trabajo, que sería una ley para nosotros para los municipales y abarcarían a muchas instituciones, que la ley 3161 no nos abarca y en realidad muchas direcciones del municipio explotan a los compañeros que prestan servicio y no están contempladas. Entonces queremos arreglar eso también, así que estamos trabajando, por eso nos manifestamos y por eso estamos acá todos presentes las compañeras y compañeros, esperamos seguir y que en la próxima radio abierta estén los compañeros presentes porque el micrófono está a su disposición”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ