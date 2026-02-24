Senado: Carolina Moisés designada en la vicepresidencia

El Gobierno cede un lugar en las autoridades al peronismo aliado, liderado por gobernadores. De esta manera, LLA golpea la conducción del kirchnerismo, encarnada por José Mayas (Formosa), quien reporta Cristina Kirchner.

El Gobierno cedió una de las presidencias del Senado a gobernadores peronistas aliados, dando así un fuerte golpe a la conducción del kirchnerismo senatorial, encarnada por José Mayas (Formosa) con terminales en la ex presidenta Cristina Kirchner.

Desde el regreso de la democracia la principal fuerza opositora no tendrá un senador en el esquema de autoridades del Senado, lo cual demuestra el grado de enfrentamiento entre la Libertad Avanza, y el Bloque Justicialista.

De esta manera, la jujeña peronista Carolina Moises, cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quedó en la vicepresidencia que hasta diciembre ocupaba la kirchnerista Silvia Sapag.

La decisión fue anunciada por la presidente del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, quien propuso la reelección de Bartolomé Abdala como Presidente Provisional del Senado, de la radical Carolina Losada como vicepresidencia 2, y de Alejandra Vigo y de Moisés en la vicepresidencia.