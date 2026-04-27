Semana gastronómica: Jujuy a Punto, el ritual que lleva los sabores del norte a la vidriera nacional

Se lanza en Buenos Aires «Jujuy a Punto», semana gastronómica que, del 15 al 24 de mayo, unirá las Rutas del Vino y la cocina jujeña en un ritual de altura.

Jujuy no solo se visita, se degusta. Este martes a las 17:00, el Auditorio «Antonio Torrejón» en la Ciudad de Buenos Aires será el portal de entrada a la Semana gastronómica con el lanzamiento de «Jujuy a Punto».

El evento anticipa un mayo donde chefs internacionales y productores locales se unirán en un ritual único, consolidando a la provincia como un destino vibrante para el turismo de experiencias.

«Jujuy a Punto», un puente entre los viñedos y la mesa nacional

La propuesta busca trasladar la mística de los Valles y la Quebrada al corazón de la Capital Federal. Del 15 al 24 de mayo, Jujuy se transformará en un escenario donde ocho restaurantes emblemáticos abrirán sus cocinas para maridar menús de autor con las etiquetas más exclusivas de las bodegas jujeñas. Este «ritual» no es solo una invitación a comer, sino a entender el origen de cada ingrediente y el trabajo detrás de cada copa de vino de altura.

Con actividades que van desde el Torneo Federal de Chefs hasta foros técnicos gratuitos en el Cabildo, el lanzamiento en Suipacha 1111 busca seducir a un viajero que busca autenticidad. La presencia de instituciones como la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica (FEHGRA) y la Cámara Argentina de Turismo (CAT) refuerza que la provincia ya no solo compite por sus paisajes, sino por una identidad culinaria que hoy es referencia en Latinoamérica.