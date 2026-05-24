Semana de Mayo: Se realizó una “Jornada Patria” en Peatonal Belgrano

En el marco de las celebraciones por la Revolución de Mayo, la Secretaría de Desarrollo Humano Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Descentralización, salió encuentro de la comunidad mediante un evento que reunió a los Centros de Participación Vecinal (CPV), CIC y CAM.

La iniciativa buscó fortalecer el sentido de pertenencia y ofrecer a los vecinos una muestra de los talleres y la gastronomía típica regional.

Al frente del encuentro estuvo el director de Descentralización, Daniel Toconás, quien destacó que el objetivo principal fue promover el encuentro ciudadano, “realizamos Jornada Patria conjuntamente con los CPV de todo el territorio de San Salvador de Jujuy, ofreciendo escarapelas y productos, tales como comidas típicas de la época”.

A su turno, la subdirectora del área, Alejandra Cruz, subrayó que esta actividad contaba con un antecedente exitoso, “esto también lo hicimos porque el año pasado tuvo una muy buena recepción por parte de la gente; el hecho de revivir este sentimiento patriótico, este sentido de pertenencia que, más allá de todos los ánimos y la situación del país, no hay que perderlo”.

Durante la jornada, los asistentes pudieron degustar una variada oferta gastronómica preparada por los distintos centros municipales. “Tuvimos arroz con leche, anchi, pastelitos de membrillo y empanaditas”, enumeró Cruz, mencionando también que las danzas folclóricas, a cargo de los ballets municipales integrados por adultos mayores, acompañaron la mañana para amenizar el recorrido de los transeúntes.

La convocatoria destacó por su carácter integrador, involucrando a todas las dependencias que el municipio tiene distribuidas en el territorio. En total, participaron 13 unidades descentralizadas, entre las que se encuentran “todos los CPV, los SIC y CAM”, enfatizó Cruz.

Más allá de la celebración puntual, las autoridades aprovecharon el espacio para recordar la oferta permanente de servicios que brindan estas instituciones a la comunidad. Al respecto, se informó que los CPV, SIC y CAM “dictan talleres durante todo el año y cursos. Actualmente están con 190 talleres, renovándose todo el tiempo y estando siempre al servicio de los vecinos”.