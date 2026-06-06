Seis policías heridos, uno de gravedad, tras nuevos disturbios en Bolivia

Los incidentes se produjeron durante el desalojo de un piquete en San Julián.

Seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos por impactos de arma de fuego, durante los incidentes registrados en el desbloqueo de una ruta en el municipio boliviano de San Julián, en la región de Santa Cruz, al cumplirse un mes de la crisis que golpea al país del altiplano y que tiene en jaque al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, informó que los uniformados fueron ingresados a terapia intensiva, debido a la gravedad de las lesiones sufridas en la cabeza.

Según el reporte policial, el contingente policial y militar llegó a la zona durante la madrugada y en las primeras horas del día inició las acciones para despejar la ruta bloqueada. Inicialmente, los efectivos policiales intentaron dialogar con los manifestantes; sin embargo, los uniformados fueron recibidos con petardos, piedras y otros objetos contundentes.

Tras el uso de agentes químicos, la Policía logró despejar la vía y habilitar el paso de los vehículos que permanecían varados. No obstante, horas después grupos de pobladores se reorganizaron y rodearon a los efectivos desde distintos flancos, intensificando las agresiones.

De acuerdo con Gómez, se reportó que un efectivo de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) recibió un disparo en la cabeza. Minutos más tarde, otros tres policías resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

“Tenemos seis servidores públicos policiales lesionados. Cuatro de ellos por impactos de proyectil de arma de fuego y dos por agresiones con piedras”, señaló el comandante, según supo la agencia Noticias Argentinas.

La Policía informó también que cinco personas fueron aprehendidas durante los enfrentamientos y puestas a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), mientras el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes.

Ahora, las pesquisas buscan identificar a las personas que aparecen en videos difundidos en redes sociales portando armas largas y realizando disparos contra los efectivos policiales. Según la autoridad, existen imágenes que muestran claramente a dos sujetos utilizando armamento durante los enfrentamientos. #AgenciaNA