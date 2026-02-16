Seguridad en Carnaval: Más de 60 celulares recuperados y casi 20 personas demoradas

La Policía de Jujuy implementa un fuerte operativo de prevención y combate del delito en toda la provincia. Los procedimientos se registraron en Tilcara, Uquía, Maimará y Capital.

La Policía de Jujuy, dependiente del Ministerio de Seguridad, despliega intensas tareas en todo el territorio provincial en el marco del operativo por las celebraciones de Carnaval. En ese contexto, la fuerza local secuestró al menos 60 celulares robados y procedió a la demora de casi una veintena de personas acusadas de hurto.

Robo de celulares y personas aprehendidas en todo Jujuy

El sábado, en la ciudad de Tilcara, los agentes detectaron a tres mujeres en actitud sospechosa. Procedieron con las tareas de investigación y constataron que actuaban en conjunto con un hombre, a quien le dejaban los celulares que sustraían del tumulto. Al interceptarlos, los detectives establecieron que procedían de Paraguay, Buenos Aires y Salta.

Otra intervención de los integrantes de la Brigada de Investigaciones tuvo lugar en la tradicional Bajada de los Diablos en Uquía, donde procedieron a la individualización de cuatro personas oriundas de la provincia de Tucumán, a quienes les secuestraron seis teléfonos celulares robados.

Continuando con los operativos, en Maimará, la Policía logró la aprehensión de 3 mujeres tucumanas y el secuestro de 15 teléfonos celulares, con intervención de la Brigada de Investigaciones local. Por otra parte, tras una denuncia recepcionada por la sustracción de celulares en los festejos realizados en Ciudad Cultural, efectivos de la Brigada activaron un importante procedimiento que, mediante rastreo, permitió demorar a 8 personas, oriundas de la provincia de Salta, y secuestrar un total de 40 celulares, en el marco de dos operativos efectuados en un hotel de la Capital provincial.

Todas las personas involucradas en la sustracción de los teléfonos celulares fueron puestas a disposición de la Justicia. Mientras que los aparatos fueron secuestrados como elementos de prueba para la investigación y posterior restitución a sus dueños.