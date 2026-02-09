Segundo recambio masivo en las brigadas que combaten el incendio del Parque Nacional Los Alerces

De esta manera, se apunta a renovar personal sosteniendo la cantidad de recursos, tanto humanos como logísticos y de equipamiento, destinados al operativo que incluye más de 250 personas y el despliegue de medios aéreos para el transporte de personal a puntos remotos y ataques puntuales a los focos activos con descargas de agua.

Este lunes se produjo el segundo recambio masivo de personal afectado a la línea de combate del fuego: a través de la operación de dos aviones de pasajeros, 70 brigadistas regresan a sus lugares de origen y son reemplazados por la misma cantidad de personas para sostener los esfuerzos de combate en los distintos sectores.

Para este importante despliegue logístico, un avión Boing 737 y un Fokker de la Fuerza Aérea Argentina operaron desde la mañana para el traslado de agentes entre distintas provincias. El primero arribó a Esquel desde Buenos Aires con brigadistas de Parques Nacionales del Norte y Centro del país, junto a personal perteneciente a la brigada de la Policía Federal. Ese mismo avión regresa con agentes de la APN y sistemas provinciales de combate de incendios, realizando paradas para dejar pasajeros en las provincias de Catamarca, Jujuy y Chaco.

El avión Fokker, por su parte, también partió desde El Palomar, con paradas en Jujuy y Catamarca, con brigadistas provenientes del Parque Nacional Calilegua, las provincias de Jujuy y Salta y la Policía Federal, retornando con personal directamente hacia Buenos Aires.

De esta manera, se apunta a sostener la cantidad de recursos, tanto humanos como logísticos y de equipamiento, destinados al operativo para combatir el incendio que ya afectó 16.000 hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces; que incluye más de 250 personas afectadas al mismo y el despliegue de medios aéreos para el transporte de personal a puntos remotos y ataques puntuales a los focos activos con descargas de agua.

Desde el Comando Operativo Conjunto se agradece el apoyo del personal de los Parques Nacionales de las regionales Norte, Centro y Sur. Además, de las instituciones nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Prefectura Naval Argentina, INTA y Vialidad Nacional. Brigadas provinciales de las regiones Norte, Centro y Sur. También a los equipos de la Municipalidad de Esquel, Protección Ciudadana del Chubut, el Servicios Provinciales de Manejo del Fuego del Chubut y Neuquén, Vialidad Provincial, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas provincial, la Secretaría de Salud, y la Subsecretaría de Protección Ciudadana del Chubut.

Asimismo, se destaca la colaboración de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut, que coordina el despliegue de los Bomberos Voluntarios de localidades de la provincia, pobladores, prestadores y guías del área protegida, así como Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y la Reserva Ecológica Costanera Sur.

Finalmente, se destaca la colaboración de la dirección y el personal de la Escuela N°25 de la Villa Futalaufquen, así como de los los prestadores turísticos que aportan recursos en distintos sectores: El Aura – Centro Operativo Lago Verde, las empresas náuticas Cleona y Glaxiar, la empresa Peña Construcciones, Camping Los Maitenes, Planta Educativa, Pucon Pai, Club de Pescadores y Complejo Bahía Rosales.