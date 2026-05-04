Segunda Feria del Vino: Jujuy se recorrerá copa a copa en el Cabildo

El jueves 21 de mayo, la II Feria del Vino y el turismo gastronómico vuelve al Cabildo con productores y la propuesta de recorrer la provincia copa en mano.

La segunda Feria del Vino se realizará el jueves 21 de mayo en el Cabildo, en el marco de la Semana Gastronómica “Jujuy a Punto, un Ritual de Altura”. La propuesta conecta a productores locales con el público y posiciona a Jujuy dentro del circuito nacional del turismo del vino.

La actividad es organizada por RITO con acompañamiento de la Secretaría de Turismo y Ambiente. La feria tendrá lugar en el edificio histórico ubicado en el centro de la capital jujeña, que durante la jornada funcionará como punto de encuentro entre bodegas y público.

Feria del Vino en Jujuy: una vidriera de las rutas y la producción local

Esta segunda entrega reunirá etiquetas y proyectos que forman parte de los distintos circuitos vitivinícolas de la provincia, en una jornada que concentrará en un solo espacio la diversidad de las Rutas del Vino de Jujuy.

Las rutas se organizan en dos circuitos que combinan producción, paisaje y cultura. Por un lado, la Ruta de los Valles Templados recorre el centro-sur jujeño, con bodegas como Finca Machuca, El Molle, Estancia La Magdalena y Antropo Wines.

En esta zona predominan vinos frescos, con acidez marcada y perfil frutal. Por otro, la Ruta de la Quebrada de Humahuaca se desarrolla en zonas de gran altura como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

Allí se concentran proyectos vitivinícolas como Amanecer Andino, Kindgard, Fernando Dupont o Huichaira Vineyard, entre otros, con vinos más intensos, de gran color y fuerte impronta del clima seco y la amplitud térmica.

El evento contará con la participación de iniciativas como Jujuy Energía Viva, el sello Gustar y la red Slow Food Slow Wine Coalition, vinculadas a la promoción de productos regionales y prácticas sostenibles.