Según «UNICEF» la pobreza infantil bajó en Argentina al 42,3% en 2025

De esta forma alcanzó el nivel más bajo desde 2018, pero advierten posible nueva suba en el primer semestre de 2026.

En 2025, según UNICEF Argentina, la pobreza infantil bajó y se ubicó en el 42,3%, alcanzando de esta forma su nivel más bajo desde el año 2018.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, UNICEF Argentina detalló en un informe titulado Pobreza monetaria y privaciones vinculadas a derechos en niñas y niños que 5,1 millones de niñas, niños y adolescentes hasta finales del 2025 vivían en hogares pobres, en relación con los 6,3 millones del 2024.

Los datos de la organización corresponden al segundo semestre del año 2025 e indican que cuatro de cada diez niñas, niños y adolescentes en Argentina, es decir, el 42,3% viven en hogares pobres y el 9,4% se encuentra en situación de indigencia, según dio a conocer UNICEF de acuerdo al informe realizado con datos oficiales.

Asimismo, advierten que la tendencia a la baja de los valores respecto al mismo período del 2024, para el primer semestre del actual 2026 podría cambiar y prevén un aumento del cercano al 44,4% de la pobreza infantil.

En este punto, tanto el avance de los ingresos de las familias como las canastas básicas, el mercado laboral y las transferencias sociales son factores determinantes que explicarían el posible cambio, de manera parcial, de la tendencia en baja observada durante el último tiempo.

De los 5,1 millones, el 1,1% están en situación de indigencia y la cifra bajó respecto del segundo semestre de 2024 al 52,7%.

Además, expone que la desigualdad educativa marca la brecha social y en hogares donde la educación es baja, la pobreza llega al 68% y sube al 74,8% cuando el adulto de referencia está desocupado.

También el informe de UNICEF Argentina marca que cuando el hogar es sostenido únicamente por una mujer, la pobreza infantil afecta al 52,8%.

Por otro lado, marca que siete de cada 10 hogares con niños, niñas y adolescentes alguna vez recurrieron a alguna manera de ayuda para tener ingresos. Entre ellas figuran el endeudamiento, venta de pertenencias y fiado, entre otras.

Otro de los datos alarmantes es que el 42,8% de chicas y chicos presenta, al menos, una privación no monetaria. Entre ellas se enumeran: vivienda, saneamiento, agua, hábitat, educación o protección social.

En otro punto de análisis dice que la indigencia en chicos y chicas sería seis puntos mayor si no existieran las transferencias monetarias.

Por último, la investigación corroboró que la pobreza afecta con mayor peso e intensidad a niñas, niños y adolescentes que al resto de la población. Así, mientras que la pobreza general fue del 28,2% en el segundo semestre de 2025, en niñas, niños y adolescentes se ubicó en el 42,3% y la misma brecha se dio en la indigencia con el 6,3% en la población total y el 9,4% en menores de edad.

Tales datos hicieron que UNICEF alerte por nuevas subas en sus proyecciones para el primer semestre de este 2026, ya que la recuperación no llega a consolidarse. #AgenciaNA.