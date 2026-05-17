Secuestro millonario sobre Ruta 34: Incautan un inmenso cargamento de cigarrillos y hojas de coca que iba a ciudad Perico

Gendarmería Nacional interceptó un camión de encomiendas en Libertador General San Martín. Hallaron 122.500 atados de cigarrillos extranjeros y casi media tonelada de coca, valuados en más de 1.000 millones de pesos. El destino final era la ciudad de Perico.

Un camión de una empresa de paquetería de la provincia fue interceptado en la ruta nacional 34 por efectivos de la Sección Libertador General San Martín, dependiente del Escuadrón 60 San Pedro de Gendarmería Nacional. El personal decomisó 125 encomiendas que contenían 420 kilos de hojas de coca en estado natural y 122.500 atados de cigarrillos extranjeros.

El operativo, dispuesto por el Juzgado Federal de Garantías, arrojó que el cargamento de cigarrillos tiene un valor de mercado informal cercano a los 1.000 millones de pesos, calculando un precio de venta aproximado de 8 mil pesos por atado.

Por su parte, el cargamento de hojas de coca se valuó en más de 33.6 millones de pesos, estimando un costo por kilo de unos 80 mil pesos. Toda la mercadería quedó incautada preventivamente por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

La ruta del contrabando: de Aguas Blancas a Perico

Los investigadores trabajan ahora para establecer con precisión la procedencia de la mercadería. La principal hipótesis que maneja la Justicia es que el cargamento ingresó por pasos no habilitados y fue despachado en la localidad fronteriza de Aguas Blancas (Salta), teniendo como destino final de comercialización la ciudad de Perico (Jujuy).

Antecedentes de decomisos

El volumen secuestrado representa uno de los procedimientos de contrabando más significativos en la zona fronteriza en lo que va del año. Según los registros oficiales de la fuerza, durante el periodo anual anterior se habían incautado en la provincia un total de 115 mil atados de cigarrillos de origen extranjero y 1.2 toneladas de hojas de coca.

Los voceros del caso señalaron que tanto las hojas de coca, debido al alto consumo interno regional, como los cigarrillos importados, por la diferencia de precio respecto a las marcas nacionales, constituyen los principales productos de tráfico ilegal en las rutas de la zona.