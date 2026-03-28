Secuestran armas caseras en pleno centro de San Pedro

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, realizó un importante procedimiento.

El mismo fue este sábado alrededor de las 11:10 de la mañana en el barrio Centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Tras recibir información clave, los efectivos localizaron una estructura metálica donde se ocultaban elementos de alta peligrosidad destinados a fines delictivos.

​En el lugar, los agentes lograron incautar un arma de fuego de fabricación casera y un cuchillo de gran tamaño.

El operativo se llevó a cabo con éxito gracias al trabajo conjunto entre Criminalística y el Grupo de Operaciones Motorizadas, quienes aseguraron el perímetro para retirar las armas de la vía pública.​

Además mencionaron que esta intervención es fundamental para reforzar la tranquilidad de los vecinos y comerciantes de la zona.