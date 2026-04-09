Reunión de la Mesa Nacional de Legumbres puso el foco en mercados, normas y desarrollo productivo

El encuentro que reunió a representantes del sector público y privado para analizar la agenda de las legumbres en el país. Inserción internacional, protocolos sanitarios y mejora genética fueron los temas tratados.

Salta fue sede de la 4° Reunión de la Mesa Nacional de Legumbres y de la 3° Mesa de Inserción Internacional, dos espacios en los que actores públicos y privados volvieron a poner sobre la mesa los principales desafíos y oportunidades de una cadena que busca ganar competitividad y fortalecer su presencia en los mercados globales.

La reunión permitió avanzar sobre una agenda amplia, con especial atención en la inserción internacional del sector. Uno de los puntos centrales pasó por el análisis de mercados estratégicos como India y China, donde el objetivo sigue siendo mejorar el posicionamiento argentino y ampliar las posibilidades de ingreso de productos.

En ese marco, se destacó la continuidad de los diagnósticos para fortalecer la presencia del país en esos destinos y se trabajó también sobre el desarrollo de protocolos fitosanitarios que permitan abrir más puertas para productos como el poroto mung en el mercado asiático.

La agenda sanitaria ocupó otro lugar importante durante la jornada. El Senasa informó que está evaluando nuevas alternativas para la desinfección de granos y presentó además la Resolución 458/2025, que amplía los requisitos vinculados al Registro de Productos Fitosanitarios.

También hubo avances en materia de normas de comercialización. Durante el encuentro se compartió el trabajo realizado para consolidar y aprobar estándares para productos como arvejas y lentejas, una cuestión que impacta de manera directa en la competitividad del sector y en sus posibilidades de ordenamiento comercial.

En el plano productivo, se informó que la superficie sembrada de legumbres para la campaña 2025/26 ronda el millón de hectáreas a nivel nacional. Dentro de ese panorama, se señaló una leve expansión en los cultivos de poroto y garbanzo en el NOA, además de un crecimiento en la superficie destinada a arvejas en la provincia de Buenos Aires.

Los números también ayudaron a dimensionar el peso económico de esta cadena: según se expuso en la reunión, el sector moviliza inversiones superiores a los 500 millones de dólares.

Otro de los temas que ganó espacio fue la necesidad de fortalecer la genética de las legumbres. En ese punto se acordó avanzar en un informe conjunto entre Prograno, la Cámara de Legumbres de la República Argentina e INASE, con la idea de identificar oportunidades de mejora en variedades, rendimiento y calidad.

La presencia de Salta como sede no resulta menor en una actividad que tiene fuerte anclaje en el norte argentino. En representación de esa provincia participaron el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato Manero, y el director general de Agricultura, Juan Garay.

Con este encuentro, Salta volvió a quedar en el centro de una discusión estratégica para una cadena que combina producción, comercio exterior, innovación y valor agregado, y que busca seguir consolidando su lugar dentro del mapa agroindustrial argentino.

(InfoNegocios)