Se realizó una jornada de prevención de la violencia de género en Abra Pampa

Continúan las acciones de prevención de la violencia de género en las festividades de carnaval en la ciudad de Abra Pampa.

En toda la provincia se realizan las tradicionales celebraciones del carnaval, el equipo del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades llevó adelante las acciones de prevención de la violencia de género con la campaña “Carnaval sin Violencias”.

Prevención de la violencia de género en Abra Pampa

La jornada estuvo a cargo de profesionales del Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia donde difundieron información sobre los tipos y modalidades que existen de violencia para poder identificar situaciones de riesgo y solicitar ayuda inmediata.

Asimismo, dieron a conocer los dispositivos que funcionan en la provincia con equipos interdisciplinarios integrados por profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes asisten, contienen y acompañan el proceso de mujeres o personas de la diversidad en situación de vulnerabilidad.

También se promocionó la línea provincial 0 800 888 4363 que es gratuita y confidencial, funciona las 24 horas todos los días del año. A través de radios locales se visibilizó este recurso disponible para que más personas conozcan los canales de asistencia.

La actividad se realizó en la Plaza Central de Abra Pampa donde se entregó folletería informativa y continuó en las diferentes institucionales como la Seccional N° 16; la Unidad Psicosocial del Hospital de Abra Pampa y la Defensoría del Pueblo, fortaleciendo el trabajo articulado para la prevención de la violencia basada en género.

Estas acciones preventivas en contextos festivos de gran convocatoria tienen el objetivo de promover espacios seguros, inclusivos, libres de violencia y discriminación.