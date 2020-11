Se realizó un operativo sorpresa para controlar la circulación del transporte ilegal en el barrio Alto Comedero

Desde la dirección general de Tránsito y Transporte, dependiente de la secretaría de Servicios Públicos, informaron que se llevó a cabo en el sector comprendido por el barrio de las 33 Hectáreas de Alto Comedero, un minucioso e intensivo control vehicular a los fines de detectar la circulación ilegal de vehículos que ofrecen los servicios de transporte alternativo.

Es importante que la responsabilidad de los vecinos se mantenga firme y constante para no optar como medio de transporte alternativos a ciertos vehículos que bajo la informalidad circulan por los barrios de la ciudad ofreciendo un servicio que, al no estar regulado por el Municipio, no cuentan con la habilitación legal, las condiciones sanitarias por la pandemia y los seguros obligatorios exigidos ante un eventual accidente de tránsito.

En este sentido, el director general de Tránsito y Transporte, Fernando Frías, en cuanto al mecanismo del operativo montado en el sector de Alto Comedero expresó, “hicimos un operativo sorpresa para justamente detectar en tiempo real, el movimiento de los vehículos que ofician de transporte alternativo pero de manera ilegal poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos ya que al no estar habilitados desde el municipio, como corresponde, su operatividad carece de las condiciones sanitarias y de seguridad vial obligatorias para circular”.

Además indicó que los operativos se seguirán sucediendo durante la semana a los fines de incrementar los controles, “el resultado demuestra que fue altamente positivo ya que en el día de hoy procedimos a la demora de dos vehículos que oficiaban de transporte alternativo con una circulación ilegal desde Alto Comedero hacia el centro de la ciudad”.

Para finalizar, desde la secretaría de Servicios Públicos recomiendan, a los pasajeros de la ciudad, a no optar como medio de transporte alternativo a vehículos que no cuentan con el marco legal, “son vehículos que no están regulados para llevar pasajeros, no poseen los seguros obligatorios y sobre todo en esta época de pandemia no están bajo las normativas y protocolos sanitarios obligatorios para cuidar a los pasajeros”, concluyó Frías.