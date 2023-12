Se realizó la marcha de los Padres del Dolor bajo la consigna “Nada que festejar”

En la Capital de Jujuy al igual que en otros puntos de la provincia, se realizó la marcha por las víctimas de femicidios y homicidios, y exigieron cambios en la justicia.

Madres y Padres del Dolor, grupo integrado por familiares de víctimas de femicidios y homicidios en Jujuy, marcharon hoy en esta Capital, con la consigna “nada que festejar” en esta Navidad y exigiendo “cambios” en el sistema de justicia.

Además, reclamaron intensificar operativos de búsqueda de personas que se encuentran desaparecidas en la provincia y, particularmente, por el caso de la joven jujeña María Luz Herrera Leaño, desaparecida desde el 28 de septiembre en Chaco.

Una de las madres presente en la marcha fue Cecilia Leaño, la madre de María Luz Leaños de 26 años que desapareció en el Chaco, quien comentó, “estamos todavía a la espera de la apertura de los celulares que está muy demorado, por suerte se prorrogo la prisión preventiva, así que siguen estando presos y yo a la espera de mi hija, porque a mi hija no le suelto la mano, mi hija se fue con vida y con alegría y de la misma manera yo la espero todos los días acá”.

Luego agregó, “espero que los culpables hablen y no se queden en silencio, que en estas fechas se ponga la mano el corazón, que tenga la fuerza para decir lo que hicieron, para ayudarnos a encontrarla, lamentablemente la justicia es muy lenta y acá en Jujuy la justicia demoró mucho tiempo en actuar, porque acá se hizo la denuncia y Salta colaboró de una manera muy eficiente, mientras que Chaco continúa con lo que tiene su a su disposición, continúan todo el tiempo y por suerte nos sentimos acompañados por la Multisectorial, los Padres del Dolor y mucha gente más, familiares y otras personas que están atravesando por la misma situación que nosotros”.

Para terminar, expresó, “y para que conozcan un poco el caso de mi hija María Luz Leaño viajo a Chaco a la localidad de Sáenz Peña a conocer a un muchacho que se llama Darío Ezequiel Godoy Florentin donde la relación duró 3 meses y luego mi hija de un día para el otro desapareció, le borraron sus redes sociales, sus cuentas bancarias, perdió contacto con nosotros y con su papá, ella no trabaja depende económicamente de su papá 100% y de un día para el otro no sabíamos nada y no sabíamos de su relación que era muy reciente con este muchacho, así que llegamos al lugar porque la vamos a buscar hasta que aparezca y no vamos a permitir que esto quede en la nada vamos a estar hasta el último momento”.

Homicidio de Maximiliano Rojas

Padres y familiares piden justicia y el cambio de caratula en el homicidio de Maximiliano Rojas.

El joven de 20 años falleció el pasado 2 de julio en un accidente que ocurrió sobre Ruta Nacional N° 9 por lo que también marcharon pidiendo justicia.

“Maxi”, como le decían sus amigos, tenía 20 años y era parte del plantel de rugby de Gimnasia y Esgrima de Jujuy. Su muerte generó mucha conmoción en muchos jujeños que fue sobre en cercanías de la nueva terminal de ómnibus.

La hermana de Maximiliano Rojas comentó, “el señor Elio Molleja de 23 años, el cual iba acompañado por su pareja la cual también falleció inmediatamente junto a mi hermano, esto fue a las 7 de la tarde y a las 2 de la mañana, el fiscal que estaba a cargo, le otorgó la libertad a esta persona, a pocas horas le entregó el carnet de conducir, le entregaron la camioneta y esta persona actualmente después de un año de pasado el accidente sigue en libertad y con todo las pruebas periciales que estaban a la luz como ser el exceso de velocidad, el alcohol en sangre de más de 2 mm y la muerte de 2 personas, entonces no entiendo cómo está persona sigue en libertad y como la justicia procede de esta manera con todas esas irregularidades, lo que nosotros estamos pidiendo es la detención de Elio Molleja de 23 años, también el cambio de caratula la cual estamos a la espera de eso y del juicio más que nada”.

Luego recalcó, “el accidente fue en la subida de Alto Comedero cuando mi hermanito se dirigía a mi casa después del partido de rugby de los Pumas y ahí le chocó esta persona a las 7 de la tarde, el fiscal que respondió inmediatamente ese día no nos dio explicaciones ni nada y actualmente hay otros fiscal que está acompañándonos en el cambio de carátula y solicitando la detención, pero nadie nos dio una explicación de por qué esta persona o el nombre de este fiscal por qué procedió de esta manera y cómo puede ser que esta persona siga libertad, lo que nos hace dar cuenta que aquí uno hace lo que quiera porque con la justicia no pasa nada”.

Por último expresó, “como lo dijo una mamá de los padres del dolor, estamos mendigando justicia y no deberíamos porque para ello hay leyes, fiscales y jueces que deberían hacer cumplir las leyes y normas, es una pena que tengamos que convocar a marchas, lo que evidencia que no está funcionando el Poder Judicial y la única manera para que nos escuchen es marchar y no es el único caso el de mi hermano sino que hay muchos más lo que es triste y hay gente que siguen esperando hace más de 15 años por alguna audiencia o respuesta del Poder Judicial el cual no da respuesta y lo único que podemos hacer nosotros es acompañar, nombrar y dar cuanta de la víctima y el responsable que en este caso yo tengo el nombre del asesino de mi hermano y aún sigue en libertad, así que pedimos el acompañamiento de la comunidad y también de la familia de la otra víctima quienes no nos quisieron acompañar y no pusieron ninguna denuncia que respetamos, pero es triste porque mi hermano tenía 20 años y muchos sueños y proyectos y lo único que me queda son los recuerdos de mi hermano que jugaba al rugby en el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy a quienes agradezco el acompañamiento y sus amigos”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ