Se realizó la elección reina de la E.E.T. N° 1 de San Pedro de Jujuy

Los alumnos de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Coronel Manuel Álvarez Prado”, ya tienen a su soberana. Melina Itatí Diaz González fue elegida ayer y representará al Establecimiento en la FNE.

Este martes se llevó a cabo la elección de reina de la Escuela de Educación Técnica N° 1 “Coronel Manuel Álvarez Prado” de San Pedro de Jujuy, donde en esta oportunidad se presentaron 15 candidatas.

Entre todas fue elegida por el jurado Melina Itatí Diaz González y la acompañarán en su reinado Agustina Navarro como 1° princesa y Victoria Moules como 2° princesa.

Por la pandemia, las candidatas cuando llegaban a la Institución se ubicaban en burbujas de 5 candidatas por curso, es decir que había 3 cursos donde las candidatas debían estar a la espera de la realización de la elección de reina.

Todo fue programado por los docentes y profesores de la Escuela Técnica N° 1, la elección se llevó a cabo a partir de las 20 horas hasta las 22 horas en el Establecimiento escolar, la misma conto con 5 jurados que se encargaron de tomar la decisión de quien sería la nueva soberana por el año 2021

La nueva soberana Melina Itatí Diaz González luego de ser coronada comentó, “durante la semana estuve muy nerviosa, no me lo esperaba, me tomo muy de sorpresa todo. La verdad que no estaba en mis planes presentarme ya que todo fue muy rápido, me entere muy tarde pero gracias al apoyo de mi mamá y toda mi familia puede llegar a tiempo con todo y así paso todo, los que me motivaron a presentarme fueron mi mamá, mis amigas, mis primos, tíos todos estaban motivándome a que me presentara y yo no quería venir por lo nerviosa que estaba pero mi mamá ya tenía todo preparado y no podía decirle que no, pero dentro de todo fue tranquilo”.