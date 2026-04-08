Se realizó en Jujuy el sexto trasplante renal en el Hospital Pablo Soria

El procedimiento de máxima complejidad sumó condiciones específicas del sistema inmunitario del paciente, quien evoluciona de manera favorable.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que se concretó de manera satisfactoria en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial el sexto trasplante renal realizado en el sistema público, afianzando la máxima complejidad gratuita a disposición de la población para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica.

“El proceso quirúrgico inició en las últimas horas del viernes 3 de abril y finalizó en la madrugada del día sábado. En este caso, la persona trasplantada es un hombre mayor de edad del Departamento Yavi, que se encontraba en lista de espera”, explicó el jefe de Trasplante Renal del Hospital Pablo Soria, José Illanes, y resaltó que “dadas las características de salud de esta persona con hipersensibilidad, es decir, complejidad en su sistema inmunitario, se trató además de un trasplante complejo”.

“Tengamos en cuenta que, sobre un promedio de 1500 trasplantes renales realizados cada año a nivel nacional, se realizan de 100 a 150 de este tipo en todo el país. De hecho, el INCUCAI privilegia en emergencia a estos pacientes en cada operativo. En este caso, recibimos el órgano desde la provincia de Neuquén, con un operativo de traslado en tiempo y forma y por las características propias de este trasplante, contando con apoyo de todo el Hospital Pablo Soria y del sistema público, con la participación fundamental de servicios de Nefrología y de Hemoterapia dado el requerimiento de plasmaféresis y desde luego con los cuidados posoperatorios específicos para el paciente que se encuentra evolucionando de manera favorable”, agregó.

Asimismo, Illanes destacó que “realizar este trasplante complejo en el fin de semana largo en nuestro hospital da cuenta de las capacidades profesionales y de infraestructura instalada en la provincia para este tipo de procedimiento” y ponderó que “el trasplante de órganos es calidad y cantidad de años de vida; además significa mayor calidad de vida respecto a la diálisis que requiere una persona en esta condición de salud y por ello siempre es una alegría poder concretar un trasplante”.

El primer trasplante renal en la salud pública jujeña se realizó el 24 de diciembre de 2024; otros tres se efectuaron en el primer semestre de 2025 y dos se concretaron en los primeros meses de 2026.

Donar órganos permite salvar vidas

El trasplante de tejidos, órganos o células humanas es una práctica consolidada y, en muchos casos, la única alternativa para salvar la vida frente a enfermedades o lesiones graves, ya sean congénitas, hereditarias o adquiridas. Por eso, la donación de órganos y tejidos constituye un acto de compromiso social que impacta de manera directa en la vida de quienes reciben un trasplante.

En ese sentido, Jujuy continúa reafirmando su vocación solidaria y suma en el transcurso del año, un total de 26 procedimientos de ablación efectuados tanto en los ámbitos público como privado, tras el reciente operativo multiorgánico que tuvo lugar en el Hospital Pablo Soria.

Para recordar

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.