Se realizó el Congreso Provincial de ATE Jujuy

En el día de hoy se llevó a cabo el congreso General Ordinario y Extraordinario de la Asociación Trabajadores del Estado Consejo Directivo Provincial Jujuy presidido por el Secretario General Carlos Sajama .

En la misma se aprobó la memoria y balance del periodo 2023 con la participación de más de 170 congresales de Palpalá, Capital , Perico, Libertador, El Carmen , Humahuaca y la Quiaca.

En el congreso extraordinario se emitió el informe político del 2023 ATE y la CTA, finalizando tomaron protagonismos los congresales proponiendo jornada de lucha en la provincia para este 27 de junio y el lanzamiento de un proyecto de trabajo hacia la creación de convenio en la provincia.

El congreso contó con la presencia de dirigentes nacionales, entre estos Vicente Marti secretario del Interior del CDN , Clarisa Gambera secretaria de Genero y Diversidad del CDN , Ester González secretaria de Comunicación CDN , Ernesto Contreras del equipo de Convenio Colectivo del CDN

El secretario general de ATE Jujuy Carlos Sajama comentó sobre el congreso, “no muchos sindicatos lo hacen pero esto está en el marco legal del estatuto y este ya es el cuarto congreso provincia que me toca y asumiendo como nueva conducción que es emocionante pero a la vez la participación de seccionales nuevas como por ejemplo la de Humahuaca, una seccional que estaba en construcción y ahora está participando por primera vez como Libertador”.

En cuanto a la concurrencia detalló, “la verdad que todas las seccionales han traído todos los congresales y está toda la provincia presente hoy, donde después de la aprobación de la memoria y balance vamos a iniciar un congreso donde se va a debatir y vamos a poner el micrófono porque de acá tienen que salir un plan de lucha o una jornada de lucha a nivel provincial”.

Luego destacó, “nosotros ya tenemos un mandato a nivel nacional con el congreso que se hizo la semana pasada y se puso a nuestro secretario general que debatan el DNU, en ATE en una jornada y paro nacional también acá y a la vez el 27 de junio con una jornada de lucha donde vamos a analizar con medidas de fuerza y hoy es un marco de fiesta para nuestro sindicato, la verdad es muy importante la participación y ver la familia de ATE y nuestros afiliados es contundente, acá está nuestro sindicato y vamos a estar donde tengamos que estar y si no hay solución en estos días y de ver la situación de los precarizados de la provincia, ayer hemos tenido una reunión en el Ministerio de Trabajo donde hay avances de todo pero queremos ya que se concrete algo, porque ya estamos cansados de que sí o no y no tenemos nada concreto o definido todavía”.

Sajama continuó expresando, “quiero agradecer a todos nuestros congresales, tenemos más de 270 congresales presentes de toda la provincia y más compañero invitados, obviamente también parte de nuestras conducción nacional que están presentes acá, el compañero Vicente Martín parte del secretariado del interior y la compañera Gamberra de género, nos faltó el secretario general pero está de viaje realizando una denuncia en la OIT por la situación de la Argentina con el ajuste que está haciendo el presidente”.

Para finalizar añadió, “vuelvo a recalcar no muchos sindicatos hacen esto de exponer y cada seccional han expuesto también los gastos que hacen, nosotros no escondemos nada, se pone todo en la mesa y así también hemos podido crecer, hoy tenemos más de 14.000 afiliados, hemos recuperado nuestra plenitud de ATE. Cuando asumí en el 2023 tenía un gremio destruido y hoy tenemos un gremio a pleno con más afiliados, pero además en el 2023 nosotros desde ATE fuimos el primer sindicato que hemos hecho algo en cuanto al tema de paridad donde se ha puesto en consideración que las listas que se integraban en las elecciones sean acompañadas entre varones y mujeres, porque muchos gremios no lo hacen, también nuestro sindicato renueva siempre los secretarios generales y no están eternamente como lo es en otros gremios”.

