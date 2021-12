Se presentó la lista Multicolor Docentes en Lucha para las elecciones en la UNJu del 10 de diciembre

Oficialmente hizo su presentación una de las listas que se presentará en las elecciones de los docentes e investigadores universitarios, se trata de la lista Multicolor Docentes en Lucha, que busca reivindicar conquistas históricas para sus afiliados.

Érica Cari candidata a secretaria de prensa de la lista Multicolor Docentes en Lucha comentó, “estamos agradecidos con el sindicato de APUAP que nos ha prestado la sede para hacer la conferencia y efectivamente las elecciones en ADIUNJu son este 9 y 10 de diciembre. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy renueva toda su comisión directiva, así es que estamos aquí para presentarles nuestra lista para que pueda llegar a nuestros afiliados nuestras propuestas”.

Mientras que Reinaldo Castro candidato a secretario adjunto mencionó, “soy candidato a secretario adjunto, docentes en 3 facultades y nos une a todos un pasado de lucha individuales y colectivas, en búsqueda de conocimientos, pluralidad de ideas y sobre todo independencia frente a los poderes de turno, tanto provinciales como nacionales. También independencia con el rectorado no por una cuestión personal, sino que simplemente porque nosotros defendemos a nuestros compañeros y compañeras docentes investigadores, entonces nos consideramos trabajadores del conocimiento y venimos a aportar todo el plus que tiene ese conocimiento que puede generar mejoras para nuestros afiliados, también creemos en mejoras para toda nuestra sociedad, entonces independencia y pluralidad de ideas, autonomía y solidaridad son nuestros valores”.

A su vez Beatriz Bruce agregó, “desde el punto de vista histórico quiero aclarar que he sido parte de la conformación de ADIUNJu en sus orígenes y después como secretaria general logré la inscripción gremial de este sindicato poniendo toda la administración del mismo en orden para poder hacer las presentaciones al Ministerio de Trabajo de la Nación, así que desde allí este sindicato tiene, digamos personería gremial y a mí me parece que las agrupaciones gremiales se deben a los trabajadores que son los que sostienen a partir de sus aportes que le descuenta a todos los afiliados, creo que es una deuda histórica que tiene ahora el sindicato y no es solo por la falta de información acerca de las negociación en paritarias tanto locales, sobre todo locales, porque es la que depende la asociación de base, pero también de las negociaciones paritarias nacionales.

En referencia a esto agregó, “en asamblea digamos al conjunto de los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy sobre esto, por otro lado me parece también hay como ciertas escases en la información del uso de recursos que corresponden anualmente ser informados en memorias y balances, porque dependemos de la cuota de cada afiliado del sindicato con lo cual sostenemos esta agrupación plural conformada por distintos sectores y entendemos que hay que tener independencia de todos aquellos que forman parte de la contraparte patronal en tipos de negociación, en el caso de la Universidad Nacional de Jujuy forma parte y contra parte de las paritarias de nivel local y tenemos que mantener independencia con respecto a ellos y responder a las bases docentes”.

Con respecto al tema previsional dijo, “fue totalmente ausente la gestión de las comisiones directivas últimas con los problemas que tienen los jubilados docentes o los docentes que quieren jubilarse con las leyes específicas universitaria y recientemente la conducción ha conseguido que se anticipe un aumento al mes de diciembre, porque los jubilados docentes universitarios no los que se jubilan por la ley de investigadores, si no los que se jubilan por la ley docente solamente son indexado sus jubilación en el mes de marzo y septiembre, con un índice inflacionario alto todos sabemos que es insuficiente sin ningún tipo de acreditación en aumento y en este caso ha sido la histórica nacional que ha hecho estás gestiones sin ninguna participación de los sindicatos de base en cuanto a la cuestión de la necesidad de los docentes jubilados”.

Seguidamente Gabriela Egresor destacó, “soy docente de la Facultad de Humanidades y hace muchos años estuve en la fundación de la histórica y de distintas corrientes políticas y los gremios docentes de la UBA de Ciencias Económicas, que si bien no estaba en la conducción, tengo un fervor de experiencia por mi edad, pero también por la convicción de que la tarea docente es una sola y creo que eso nos reúne a los compañeros que estamos en está lista, pero también con los compañeros que nos acompañan hace tantos años, la tarea docente es una tarea completa en la cual lo gremial se integra no está al margen ni es contrario a lo académico, a lo científico o a la extensión, somos un solo sujeto complejo y también en nuestro compromiso con los compañeros marca también nuestra labor docente con nuestros alumnos, no se puede, entendemos nosotros, hacer una política hacia los compañeros y otras hacia los alumnos, es toda una unidad y de ahí nuestro compromiso, en este sentido en este momento político económico de una crisis tremenda en la cual además políticamente hay una serie de embates y depresiones dados las cambio para perder los trabajadores las reivindicaciones y sus garantías, nosotros entendemos que es importante dar esta lucha por la renovación, por los cambios dentro de nuestro gremio porque hay cierta direcciones independientemente de sus intenciones hace décadas que están y no han podido llevar adelante ni otra política ni otro estilo, además de dirección, por lo tanto estas dos propuestas están vinculadas, por un lado el compromiso, la independencia y poner el gremio en el centro de la actividad sindical para los docentes y a los docentes en el centro del gremio”.

“Por otro lado una amplia democracia en la toma de decisiones, no le tengamos miedo a lo que plantean los compañeros, nos parece que tenemos que debatir en asamblea porque los desafíos son inmensos y en ese sentido entendemos que hay que fortalecer el sistema de información y participación sindical, que tiene que haber una unidad de distintas corrientes, que se sumen compañeros y trabajar para el sindicato y no con otros intereses, tiene que llenarse el sindicato de compañeros. Ahora hay carreras enteras financiadas por contrato donde los compañeros están siendo destinados cada 6 meses o como los dos compañeros de la Escuela de Minas, 1 vez al año cae su contrato y son re contratados y estás son formas de contratación que no están contempladas por el Convenio Colectivo de Trabajo que la UNJu suscribió tempranamente, hay que pedir que no se hagan acuerdos que desconozcamos los docentes y las paritarias locales que no hacen como en los 2 últimos años con semejante crisis, no hay paritarias locales, si las hay no las conocemos y no las decidimos en asamblea, queremos que se resuelvan los concursos y las formas de entradas y promociones de la Universidad que no están resueltas, hace 4 años se firmó el Convenio Colectivo de Trabajo y hoy los docentes están sin concurso. También poner en discusión que los docentes universitarios no tenemos licencia por maternidad, ni guarderías y eso es una deuda crucial”, finalizó expresando.