Se presenta en Jujuy la obra de teatro “Una Semana Nada Más”

En inmediaciones de Belgrano y Patricias Argentinas se realizó una conferencia sobre la presentación en Jujuy de la obra teatral una Semana Nada Más.

“Una Semana Nada Más”, es una obra de comedia que dura aproximadamente una hora y media, su presentación es el inicio de la gira por el Norte argentino y termina en Mendoza. Los protagonistas son Nicolás Vásquez, Gimena Accardi y Benjamín Rojas, grandes actores consagrados por programas como Rebelde Way, Chiquititas, Florecienta. Es importante destacar que a Nicolás Vásquez le dieron una Estrella del Mar.

Gimena Accardi comentó, “es un tour corto son solo 9 ciudades, ya venimos de calle Corrientes, la temporada fue en el Neptuno en la ciudad de Mar del Plata, después arranco la gira, todavía nos quedan ciudades, pero Jujuy está dentro de las primeras y nos hace feliz el estar acá, porque esto nos baja un cambio e ir a un ritmo que como somos porteños nos viene bien”.

Por otra parte Nicolás Vásquez comentó sobre la obra, “la comedia es hermosa no solamente nos hace bien a nosotros sino también a aquel que la viene a ver y se trata de eso, el reír sin parar”.

Luego Benjamín Rojas señaló, “es una comedia que disfrutamos mucho, tanto lo que estamos arriba del escenario como los que están en la platea, así que invitamos a todos si quieren desconectarse y reírse”.

Con respecto a una segunda parte de la obra Nicolás Vásquez “siempre aparece esa posibilidad y el autor dice esto es tan grande que me pongo a escribir una segunda parte, pero a mí me gusta mucho cuando pasa este tipo de obras, es decir que la gente los disfrute, dar la posibilidad que la gente la puede ver en todos lados y después pensar en otra cosa, lo que si me da ganas de seguir trabajando con Benjamín y Gimena porque son actores con los cuales disfruto mucho y tengo muchas ganas de seguir por el lado de la comedia”.

Destacando también Nicolás Vásquez, “es un orgullo venir acá a Jujuy y que vengan a realizar producciones porque acá tienen unos paisajes espectaculares y acá debería ser una de las locaciones más importantes de la Argentina para filmar porque tienen unos paisajes increíbles y mañana vamos a visitar seguramente”.

Mientras tanto Gimena Accardi agregó, “también sirve para fomentar el turismo, pero que la gente pueda venir rodar y conocer, así que bienvenido sea”.

En cuanto a los personaje dijeron que son reflejados a la personalidad de los actores Nicolás Vásquez “la que más se asemeja es a Gimena, que no es tan maniática, pero en el orden de la limpieza si”.

Benjamín Rojas dijo, “es la idea de lo cotidiano donde uno se ve reflejado, no solo nosotros sino también el espectador donde se reirá mucho en situaciones donde uno se ve reflejado en los personajes por eso es lindo ver la obra con tantos personajes”.

Alo que siguió Gimena Accardi, “la complicidad que tenemos es clave porque con Benjamín somos amigos, Nicolás es mi pareja y en el escenario se ve la complicidad y se nota que somos amigos y la pasamos bien”.

Para Nicolás Vásquez “el que se porta un poco mal a veces puedo ser yo que puedo improvisar un poquito y ellos tienen tanto oficio que me siguen de manera increíble, pero en realidad no da mucha la posibilidad la improvisación porque el tiempo tiene que ser perfecto porque si falla en vivo matas a tu compañero”.

Cuando le consultaron como se sintió remplazando a Florencia Peña a Gimena Accardi, explicó, “Florencia hizo toda la primera temporada en Buenos Aires, donde la rompió toda y Nicolás pensó que podíamos hacerla los 3 pero no pude en su momento así que lo hizo Florencia, ahora ella no pudo entonces lo hago yo y es gracioso como es la vida, pero estoy feliz era una obra que ya conocía y no me costó mucho, hicimos tres ensayos y estrenamos”.

Sobre su compañero de elenco Gimena Accardi opinó, “Nicolás es un gran compañero, ahora tenerlo como jefe y productor es un sueño, está toda la producción impecable, el cuida los detalles, es híper generoso, yo lo respeto en su lugar y es lindo como va creciendo sin cambiar su esencia, arriba del escenario es una fiesta donde nos conocemos muchos, donde nos miramos y ya sabemos que hacer”.

Finalmente el actor Nicolás Vásquez agregó, “el ganar la Estrella del Mar fue lindo, muy fuerte y hermoso para mí, hace muchos años que venimos teniendo el reconocimiento del público, no quiero ser demagogo, lo más emocionante es el público, nosotros venimos trabajando con las salas llenas, es lindo cuando el público te elige pero también es lindo cuando te elige la crítica y los compañeros te admiran, creo que eso fue lo que sucedió en Mar del Plata con la Estrella de Oro que es un premio que no lo gano mucha gente y los referentes que lo ganaron los admiro a todos, a mí me hizo sentir que estoy yendo por un lugar y que voy bien, tengo que seguir trabajando para el público”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ