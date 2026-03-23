Se jugó la primera fecha del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

Ayer se dio el inicio de las competencias provinciales del Tenis de Mesa en la ciudad de Palpalá.

El domingo 22 de abril dio inicio el Circuito Provincial Jujeño de Tenis de Mesa en el Estadio Olímpico “Néstor Kirchner” de la ciudad de Palpalá con una convocatoria récord de inscriptos para los últimos 5 años; fueron 115 los jugadores.

Esta primera fecha de la primer etapa del Circuito tuvo presencia de competidores procedentes de las localidades jujeñas de San Salvador, El Carmen, Perico, San Pedro, Libertador, La Quiaca, Monterrico, Santa Catalina, Tilcara y Palpalá. Pero además, aprovechando un fin de semana “extra largo”, participaron representantes de Salta Capital, Rosario de la Frontera, Buenos Aires y Santiago del Estero; por lo que el nivel de competencia fue muy importante y se vieron partidos vibrantes y de gran calidad técnica.

En este contexto, las principales posiciones en las cuatro categorías puestas en disputa, fueron las siguientes:

Primera:

1º- Lautaro Aguaysol (Libertador)

2º- Martín Zapatero Heit (Libertador)

3º- Moisés Gallo Rocha (San Salvador)

4º- Gonzalo Roldán (Salta)

Segunda:

1º- Lautaro Cabrera (San Pedro)

2º- Joel Sabarza Mealla (Perico)

3º- Martín Flores (Perico)

4º- Felipe Peralta (El Carmen)

Tercera:

1º- Luis Calisaya (San Salvador)

2º- Agustín Perea (Palpalá)

3º- Rosario Ríos (Perico)

4º- Maximiliano Colque (Rosario de la Frontera)

Cuarta:

1º- Stefano Hiruela (San Salvador)

2º- Francisco Maestro (San Salvador)

3º- Yamil Aramayo (San Salvador)

4º- Camilo Soto Juárez (Perico)

El torneo fue organizado por la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy con el apoyo incondicional del municipio de Palpalá, quien cedió las instalaciones del Estadio Olímpico, colaboró con los premios e infraestructura de juego y tuvo presencia en el lugar de juego en las personas del secretario de Gobierno y el director de Deportes Municipal.

Este torneo fue el inicio de una serie que se extenderá hasta mediados de diciembre y ofrecerá la posibilidad de competir al más alto nivel a los jugadores de nuestra región.