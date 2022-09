Se inició la Semana del Maestro en Jujuy

La misma fue en la ciudad de Humahuaca donde se congregaron docentes de la provincia. La secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales -ADEP-, Silvia Vélez hablo sobre esta importante celebración que será el 11 de septiembre.

La secretaria general de ADEP Silvia Vélez comentó, “hoy hemos comenzado la semana del maestro en la provincia y Humahuaca fue la primera que hizo la entrada a esta semana con su celebración el día sábado donde se han congregado docentes de toda la provincia y durante el día lunes se han iniciado en casi todas las ciudades del interior los festejos”.

En cuanto a las actividades en los establecimientos dijo, “en las escuelas iniciaran los festejos y celebraciones que, por más situación que atravesamos los maestros tienen el ánimo para celebrar su día y trabajar con sus compañeros y el volver a encontrarnos porque la pandemia no nos ha permitido celebrar, entonces estos festejos se están disfrutando a pleno y como vemos en las redes sociales todas las escuelas están subiendo sus encuentros”.

En cuanto a las actividades gremiales comentó la dirigente, “además hoy estamos eligiendo la nueva junta ejecutiva de CTERA, donde Jujuy es parte de esta junta ejecutiva a través de mi persona, entonces realmente esto es una jornada de celebración democrática para la institución”.

Luego agregó, “los tiempos del sindicato no son los mismos que de una institución educativa, aparte hay una diversidad de problemáticas que se presentan a diario y que tenemos que resolver, entonces eso no nos permite participar en las celebraciones, pero no obstante a ello uno se suma a algunas celebraciones cuando nos invitan vamos y participamos en el horario que podemos. Yo soy una agradecida de la profesión que tengo, siempre agradezco a Dios de ser de esta profesión que me gusta y me encantan además percibo un salario y creo que todos nos sentimos así, porque somos los maestros quienes nos hemos puesto la escuela al hombro durante la pandemia, de la misma manera nos ponemos al hombro la escuela cuando hay problemas edilicio, con los niños, siempre tratamos de solucionar eso porque el maestro está en las escuelas todos los días viendo, enseñando y acompañando a los niños en la dificultad del aprendizaje, en la alimentación, la vestimenta, todo eso es lo que hace el docente y siempre pensando en la generación del futuro”.

Referido a las paritarias destacó, “nosotros desde el primer momento que nos sentamos en las mesas de paritarias hemos planteado el reconocimiento de igual trabajo, igual remuneración, porque los sueldos de los docentes de nivel inicial primario están muy postergados en relación de los sueldos de otros niveles, así que desde esa mirada nosotros nos sentamos en las mesas paritarias y desde el ministerio hay reconocimiento a la labor docente pero si necesitamos un aumento pero como no es posible todo lo que es incorporado a nuestros salario es bien recibido”.

Por otra parte remarcó, “en tiempos pasados era la vocación que te motiva a elegir la docencia y hoy más bien es la necesidad de elegir un futuro diferente y hasta los tiempos de formación han cambiado, porque para ser maestro de Nivel Inicial y de Nivel Primario se necesitan 4 años de formación, por eso decimos nosotros que para la carrera el docente se hace en el aula como en todas las profesiones, la formación que reciben los estudiantes de los institutos de educación superior hace al perfil de un maestro modelo pero la realidad y el contexto social es lo que nos va forjando como verdaderos maestros, la teoría se acaba cuando uno entra al aula ya que ahí tengo que hacer uso de todas las estrategias para el quehacer diario así ver cómo resolver las problemáticas que se presentan en el aula, tanto para una escuela urbana como para escuelas rurales, porque en la realidad no se asemeja muchas veces lo que se aborda en un sistema de formación, pero el maestro se hace en el aula”.

A su vez añadió, “el hecho de compartir 4 horas cotidianamente nos hace tener una infinidad de vivencias y situaciones como por ejemplo el cómo abordar las problemáticas de los niños con dificultades de aprendizaje o como abordar las problemáticas del adolescente, es decir nosotros sistematizamos estrategias que nos permitan resolver situaciones futuras más complejas”.

Para finalizar expresó, “no todo es fácil para el docente, incluso cuando pasamos por dificultades que en la actualidad no son 55 alumnos como antes, pero hoy la heterogeneidad que se da en un aula y muchas veces no tenemos el auxilio profesional que nos ayude a abordar estas problemáticas. Los maestros saben por ejemplo que el rol de una directora es igual al rol del maestro porque cuando yo soy maestra tengo los 30 alumnos con sus diversidades y de esos 30 alumnos 10 o 15 no necesitan que yo esté trabajando con ellos pueden solos, porque tienen el acompañamiento de la casa o porque son niños bien estimulados, es decir que están contenidos pero después hay otra parte de ese grupo escolar que tienen su problemática y están solitos en sus casa o no tienen quien los ayude, entonces ahí está el rol del maestro y lo mismo pasa cuando uno es un director, de la misma manera debe ver la escuela, porque los maestros son totalmente consientes de cada alumno y nos alegra cuando nos encontramos con un alumno de adulto ya bien formado, eso nos llena de orgullo”.