Se incendió un estudio de radio y televisión digital

El siniestro se habría originado cuando un trabajador realizaba tareas de soldadura en el domicilio del periodista Daniel Gómez Perri.

En la mañana de este sábado, un voraz incendio destruyó un estudio de radio y televisión digital ubicado en el barrio Providencia de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Según manifestó el propietario, una chispa habría sido suficiente para iniciar las llamas, que rápidamente se propagaron por el lugar, provocando importantes daños materiales.

El estudio, CNR TV y Nueva Belgrano tenía previsto retomar sus actividades en los primeros días de marzo, pero tras lo ocurrido la vuelta al aire deberá postergarse mientras se evalúan y reparan los daños.

Afortunadamente no se registraron personas heridas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía y Bomberos de la Unidad Regional 2, quienes lograron controlar el foco ígneo y evitar que el fuego se extendiera a viviendas cercana.