Se hizo pasar por cliente, pidió probar una moto y se fugó: Cayó en el Dique Los Alisos

En un impecable procedimiento, efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito de la Unidad Regional 7, recuperaron una motocicleta Honda Titán 150cc que había sido sustraída bajo una modalidad de engaño en una concesionaria de la colectora Ruta 9.

El delincuente se presentó en el local junto a un cómplice simulando interés en la compra y solicitó realizar una «prueba de funcionamiento»; tras cumplirse más de una hora sin novedades del rodado, el propietario dio aviso inmediato al sistema 911.

​Con los datos obtenidos y el aporte de una fotografía, las unidades Zorro-7 identificaron rápidamente al malviviente, un sujeto de 20 años, conocido en el ambiente delictual por robos similares.

Tras una intensa tarea investigativa y rastrillajes por distintos sectores, los uniformados recibieron información de que el sospechoso se dirigía hacia la zona de los diques.

El operativo cerrojo culminó con éxito en el mirador del Dique Los Alisos, donde interceptaron al malviviente junto a otras dos personas y el motovehículo sustraído.

​Al consultar el sistema C.I.A.C., se confirmó que el demorado poseía dos pedidos de comparendo vigentes por el delito de robo.

Por disposición del Ayudante Fiscal Dr. Ugarte, se procedió a la demora preventiva del sujeto y al secuestro del rodado, siendo ambos trasladados a la Seccional 62.

Destacaron que gracias al rápido accionar del personal policial, se logró restituir el valioso bien a su dueño y poner tras las rejas a un peligroso delincuente que operaba en la zona de Alto Comedero.