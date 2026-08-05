Se extendió hasta el 31 de agosto el plan de refinanciación de deudas para agentes estatales

La medida, impulsada por el Gobierno de Jujuy, amplía además el beneficio a trabajadores que mantengan deudas con otras entidades financieras, facilitando el acceso a mejores condiciones de financiamiento.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Provincia, Federico Cardozo, anunció la extensión hasta el 31 de agosto del plan de refinanciación y reestructuración de deudas destinado a agentes de la administración pública provincial, una herramienta impulsada por el Gobierno de Jujuy en conjunto con el Banco Macro para brindar alivio financiero a los trabajadores del Estado.

El funcionario explicó que la decisión responde a la importante demanda registrada desde la puesta en marcha del programa y destacó que, además de prorrogar su vigencia, se amplió el alcance del beneficio.

«Debido a la alta demanda que tuvo esta posibilidad de reestructuración de deudas, se decidió extender el plan hasta el 31 de agosto e incorporar una mejora importante: ahora también podrán refinanciar deudas quienes las tengan con otras entidades financieras, no únicamente con el Banco Macro», señaló.

Cardozo indicó que esta ampliación permitirá acceder a tasas preferenciales que, según cada caso, representan reducciones de hasta 12 puntos porcentuales respecto de las condiciones habituales.

Asimismo, remarcó que quienes estén interesados deberán acercarse a una sucursal del Banco Macro, donde cada solicitud será evaluada de manera individual mediante un análisis crediticio para determinar la viabilidad de la operación.

Herramienta financiera para los agentes estatales

Cardozo explicó que la herramienta permite consolidar distintas obligaciones financieras —como préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito— en un único préstamo de mayor plazo y mejores condiciones, facilitando así la organización de la economía familiar.

Finalmente, el ministro destacó que esta iniciativa es resultado de las gestiones impulsadas por el gobernador Carlos Sadir para generar herramientas que contribuyan a aliviar la situación económica de los trabajadores estatales.

«El gobernador inició estas conversaciones hace varios meses, atento al complejo contexto económico que atraviesa el país y al impacto que tiene sobre los empleados públicos. Se trabajó en esta propuesta para facilitarles el acceso a mejores condiciones financieras y vemos una muy buena respuesta, incluso con experiencias similares que comenzaron a replicarse en otras provincias», concluyó.