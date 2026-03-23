Se estrelló un avión Hércules con al menos 120 soldados en Colombia

La aeronave de la FAC cayó minutos después de despegar de Puerto Leguízamo. El Gobierno activó protocolos de rescate mientras se investigan las causas del siniestro en una zona de difícil acceso.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), que transportaba a más de 120 soldados, se accidentó este lunes pocos minutos después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo.

El siniestro, calificado como «horroroso» por el arco oficial, ha desplegado un operativo de emergencia masivo en el sur del país para intentar rescatar a los sobrevivientes entre los restos de la aeronave.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó la noticia a través de sus canales oficiales, aunque mantuvo la cautela respecto al saldo de víctimas. «Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo, cuando transportaba tropas de la Fuerza Pública», manifestó el funcionario.

Autoridades confirmaron que 110 soldados iban a bordo del avión Hércules que se accidentó en Putumayo, a unos 3 kilómetros del casco urbano, tras despegar en un vuelo de apoyo militar. #VocesySonidos pic.twitter.com/pZsmW3rw7V — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026

Operativo de rescate y hermetismo oficial

Tras el impacto, se difundieron videos en redes sociales que muestran una densa columna de humo y restos de la estructura del avión esparcidos por el terreno, mientras pobladores y militares intentan sofocar las llamas. La capacidad de este tipo de aeronaves es de aproximadamente 130 pasajeros con armamento y munición, carga que se presume completa al momento del despegue.

«Aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro. Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares y hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial», agregó Sánchez Suárez.

Por su parte, la Defensa Civil informó que voluntarios del departamento del Putumayo se encuentran trabajando en articulación con otros organismos de socorro para brindar apoyo ante la emergencia.

🚨 BREAKING: A Colombian Air Force Hercules transport aircraft has crashed in Puerto Leguízamo, Putumayo, Colombia, shortly after takeoff, with around 100 military personnel reportedly aboard as two full pelotons were being transported. Rescue and emergency operations are… pic.twitter.com/Xu4jzxSBll — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 23, 2026

El mensaje del presidente Petro

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, también se pronunció sobre el hecho a través de su cuenta de X, reflejando la gravedad de lo sucedido: «Espero que no tengamos muertos en este accidente horroroso que no debió haber sucedido», expresó el jefe de Estado.

Actualmente, unidades militares y peritos de la FAC se encuentran en la zona para iniciar la investigación técnica que permita esclarecer si el accidente se debió a una falla mecánica, un error humano o condiciones climáticas adversas en la región amazónica.

Atención: Un avión Hércules de la @FuerzaAereaCol se accidentó saliendo de La Tagua, Putumayo. 110 soldados iban a bordo. Ya han sido rescatados 20 militares heridos. Situación en desarrollo. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/Jgb4tw74aP — Ricardo Ospina (@ricarospina) March 23, 2026

(Cadena3)