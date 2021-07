Se entrego vivienda prototipo ecológico y económica en San Pedro de Jujuy

Estuvo a cargo de la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy, se trata de una vivienda prototipo justamente y que sirve además de investigación y desarrollo.

El subsecretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda Moisés Jorge comentó, “finalizamos la entrega de la última vivienda prototipo de una vivienda eficiente que es un programa el cual intentamos que tenga éxito porque es el futuro de lo que nos espera, no solamente en viviendas sociales sino también en las viviendas particulares”.

Ampliando señaló, “utilizar en una vivienda recursos naturales que aquí en Jujuy hay de sobra, sobre todo el ahorro en el consumo de energía, tanto electricidad como el uso del aire acondicionado en invierno o verano, más en esta zona donde hay altas temperaturas y el prototipo de la Puna es al revés por las bajas temperaturas, todo tiene su equipo técnico y desarrollo entendiendo la ubicación geográfica de cada uno de los prototipos”.

Con respecto al proyecto Moisés Jorge agregó, “las características del prototipo implementado aquí en San Pedro tienen que ver con la refrigeración a través de muros y un sistema de refrigeración de la tierra, tanto para para el frío o por el calor que emite la temperatura y a través de forzar con aire entra aire fresco o aire cálido. Este plan piloto se hizo a través de un convenio con la Embajada de Alemania donde aportaron una parte del dinero y el resto del dinero lo puso la Secretaria de Ordenamiento Territorial para que podamos concluir con los con los prototipos, estos son una prueba en tanto al funcionamiento del sistema es eficiente y a la vez también en los costos o sea que a veces el prototipo no sale como uno quiere porque los costos masivamente se reducen y no de un prototipo, esto depende fundamentalmente el usó de la gente que ocupara la vivienda, tiene que tener un manual de uso que es un manual básico, donde si tenemos calor no vamos a estar prendiendo estufas, se entienden que hay que tener ciertas recomendaciones para el uso de la vivienda, no es nada complicado la energía solar, la misma tierra, la orientación, todo lo que influye al funcionamiento de este prototipo”.

La coordinadora de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Irma Padilla mencionó, “el día de hoy estamos entregamos el tercer prototipo de vivienda eficientes de la provincia de Jujuy en la zona de Yungas en San Pedro de Jujuy, la casa está completamente aislada tanto en pisos, paredes, techos, carpintería etc., es una casa que provocara ahorros energéticos a la familia”.

Además Padilla añadió,” justamente la vivienda tiene impacto ambiental y genera mucho menos gases de efecto invernadero porqué es menos el uso de energía tanto de electricidad, como de agua, ya que las viviendas tienen que funcionar de manera flexible, como yo por ejemplo digamos, me abrigo en invierno me desabrigó en verano, esta casa tiene ventilación cruzada la parte superior de los techos en vez de hacer un techo a dos aguas hicimos dos techos, uno más bajo para producir una ventana para ventilación del cielo raso que en donde más calor hace y aquí que hay un clima muy cálido y húmedo esto va a ventilar el ambiente y dicha ventilación cruzada se da tanto en el dormitorio como en el living, lo que permitirá un confort térmico agradable dentro de la casa y para el invierno tenemos el pozo canadiense que es un poso intercambiador de calor que va a brindar aire fresco en verano y caliente en invierno, ahora lo estamos probando no es un caloventor, sino que calentara de apoco la vivienda durante todo el día, para que así a noche este calentita y en verano es una refrigeración gratuita por geotermia con caño enterrado a 3 metros de profundidad con 1 pequeño ventilador en la parte de la pared por donde ingresa el aire frío el aire caliente”.

Para concluir Padilla remarcó, “esta es una vivienda prototipo justamente es una vivienda de investigación y desarrollo que estamos desarrollando en 3 zonas geográficas y climáticas diferentes como la Puna, Yungas y Valle, está familia es una familia de 4 integrantes, el padre, la madre, 2 hermanos y 2 niños, es de 1 solo dormitorio y tiene la posibilidad de ampliación hacia atrás, otros 2 dormitorios, la idea de esto es poder ver el dato crudo de cuanto es el ahorro, ya que teóricamente sabemos que van a ahorrar en 75% en gas y un 25% en electricidad sin sistema fotovoltaico y un 40% en agua porque tenemos un sistema de recolección de aguas grises con un doble tanque que baja directamente a la mochila del inodoro ya que no se necesita agua potable para el inodoro además tiene cosecha de agua de lluvia con 3 tanques de 200 litros la huerta urbana, la cual es una prácticas sostenibles como la de separación de basura con tachitos de diferentes residuos plásticos, metal, cartones y los húmedos está haciendo un compost para favorecer a su huerta”.