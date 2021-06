Se disputó la 4ta fecha del automovilismo en el predio de Tierra Brava de San Pedro

Con la participación de 50 máquinas y corredores se disputó la 4ta fecha de automovilismo en el circuito de Tierra Brava de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

Contó con la asistencia de un considerable número de público cumpliendo con todas las disposiciones de bioseguridad, quienes pudieron disfrutar de una excelente jornada de automovilismo en el circuito sampedreño.

El encargado del complejo tierra Brava Gabriel Rocha comentó, “hemos tenido alrededor de 50 máquinas en pista lo cual fue un éxito, hemos trabajado mucho en la pista se ha notado no se levantó tierra que es muy bueno así la gente puede apreciar bien el despliegue que hacen las máquinas que van muy fuerte y realmente la adrenalina es contagiosa porque pensamos que estamos adentro y es bastante lindo verlos pasar, gracia a Dios no hubo ningún accidente y es bueno terminar la jornada con el pulgar arriba ya que significa que vamos por buen camino, seguramente tendremos otra fecha pero más adelante lo dialogaremos con el motor club para ver cuándo será”.

Referido a los trabajos en el predio añadió, “hemos trabajado en una pista muy húmeda, la cual es otro manejo a lo que estaban acostumbrado en ser una pista muy rápida en seco que levanta mucha tierra, hemos comenzado a cambiar con la gente el comisario deportivo y toda la gente que mueve lo que es el motor club el Carmen, ellos en todo momento ordenaban que ingrese el cambio aguatero para poder regar y así no se levante tierra y la pista sea un poco más lenta, creo que sirvió no se vio ningún accidente y terminamos una jornada muy linda con la concurrencia de muchos pilotos y vamos a seguir trabajando para las otras fechas que vienen en distintos deportes”.

Con respecto al evento Rocha mencionó, “a las 14:30 tuvimos que cerrar las puertas del predio y muchas gentes quedaron afuera y no pudieron asistir entre ellos amigos, familiares y gente de Güemes (Salta) que vinieron a ver la competencia, pero bueno no podíamos dejarlos ingresar, se nos fue de las manos ese tema, pero hemos cumplido con lo que nos pedían es por ello que hemos cerrado las puertas para poder resguardar no solamente a la gente que quería ingresar sino también a las que estaba dentro para que no haya una multitud, se vio notado el circuito es muy amplio tiene 1 kilómetro y medio de pista lo cual se puede poner todos bien separados y pueden cumplir los protocolos, hemos organizado para que toda la pista hayan personas y puedan ver, cerramos sectores con la gente de seguridad donde ya estaban llenos para que en todo el recorrido puedan apreciar la pista y no estén todos amontonados en un solo lugar”.

“son pilotos y la adrenalina está presente en todo momento y todos quieren ganar y en un segundo puede cambiar la posición así que dan todo por eso, pero de igual manera hay un comisario deportivo que si hay algún roce mal intencionado será sancionado, pero todos los roces que hubo no fueron intencionales y pudimos terminar la carrera con buena repercusión todos contentos y cada uno regresando a sus casas”, concluyo Rocha.

Por otra parte el competidor Mariano Dovis expresó, “desde la mañana que supimos que teníamos auto disponible pero en realidad un misil tuve hoy realmente y sabía que tenía que amoldarme ser prolijo y no mandarme ninguna macana, pudimos clasificar primero y ganamos la serie, en la final se había roto un poco el circuito pero estaba lindo mi chasis pudo aguantar y yo pude mantener el ritmo hasta la última vuelta y gracias a Dios ganamos”.

A su vez Dovis agregó, “desde mi punto de vista es una pista muy divertida bien rápida con un par de curvas bastante técnicas así que es una pista para divertirse y dar un buen espectáculo, uno siempre tiene presente que puede pasar una desgracia pero se trata de ser lo más prudente posible manejando para que no pase nada, ni a uno ni a un compañero o sea que terminen todos sanos es lo mejor que puede pasar en una carrera, pero lamentablemente siempre hay un toque por la tierra o el barro porque la pista es difícil a veces se descontrola en algunos lados pero gracias a dios nos vamos a casa con las 3 cafeteras sanitas”.

Para finalizar destacó, “me preocupé mucho porque venía el 2do muy cerca de mí así que trate de sortear a los rezagados lo más rápido posible y se venía mostrando la bandera y se ve que el chico que iba delante no la vio porque en ningún momento se corrió, pero gracias a Dios pude aguantar que no me pase el 2do y entonces en el tramo final pude acelerar lo sorteé en la recta de la bandera a cuadros y gane”.

Los 3 primeros de cada categoría

Categoría 05:

1ro Agustín Canatoni

2do Ignacio Diaz

3ero Juan Pablo Hernández

Categoría 1100:

1ro Alejandro Ceballos

2do Diego Clapier

3ro Saul Quinalla

Categoría turismo estándar:

1ro Ignacio Escarpelino

2do Gustavo Huerga

3ero Nelson Vivero

Categoría cafeteras:

1ro Mariano Dovis

2do Pablo Pedroso

3ro Ariel Díaz