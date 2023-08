Se disputaron las instancias regionales de vóley y hockey femenino de los juegos Nacionales Evita

Se disputó la instancia regional de Valles de vóley de los Juegos Nacionales Evita, en Vóley Sub 15 y sub 17; y la local por Capital de Hockey sub 14 femenino.

En Club Altos Hornos Zapla, el conjunto de Sociedad Española en categoría sub 15 y sub 17 femenino le ganó la final al representante local; en masculino sub 15 CIAF de San Salvador venció a Puesto Viejo clasificando a la Final Provincial; y en sub 17 Sociedad Española se impuso a El Carmen en instalaciones del Estadio Olímpico.

Por otra parte, el equipo Suri Rugby Club resultó campeón de la instancia local al ganar en su cancha por 2 a 1 a El Rejunte, y participaron además Club Ciudad de Nieva, Jujuy Hockey Club y Club Universitario.

De esta manera siguen desarrollándose las distintas alternativas clasificatorias con el entusiasmo de jóvenes y personas mayores, de cara a la conformación de la delegación que representará a la provincia en los Juegos, brindando un espacio para la participación y encuentro.