Se dispara el precio internacional de la soja por la guerra

Alcanzó US$ 645 en el Mercado de Chicago este jueves, un 5% (US$ 30) más que en la jornada anterior. Quedó muy cerca de alcanzar el máximo histórico, registrado en septiembre de 2012, cuando llegó a US$ 651.

Los precios internacionales de la soja, el trigo y el maíz -tres de los principales productos de exportación de la Argentina- se disparaban este jueves tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania; de inmediato comenzaron los ataques en Kiev y otras ciudades de ese país.

Frente a esta situación, el valor de la soja cotizaba a U$S 645 en el Mercado de Chicago, un 5% (U$S 30) más que en la jornada anterior.

Así, el valor quedó muy cerca de alcanzar el máximo histórico, registrado el 4 de septiembre de 2012, cuando alcanzó los U$S 651.

El precio internacional de la soja refleja una fuerte suba en lo que va del año, ya que asó de los U$S 495 el 3 de enero a U$S 645 este jueves.

Durante ese período, la suba fue consecuencia de la sequía que afectó a la Argentina, Brasil y Paraguay, que son grandes productores de la oleaginosa a nivel mundial.

Estos tres países explican más de la mitad de las 350 millones de toneladas de soja que existe a nivel mundial.

La sequía provocó, en la Argentina, un recorte de 8 millones de toneladas desde que comenzó la siembra, en octubre de 2021: para la presente campaña, se aguarda cosechar unas 40 millones de toneladas.

La producción de soja en la Argentina ocupa el 47% de la superficie cultivada del país y tiene un fuerte peso en la economía nacional.

Está concentrada principalmente en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa.

A raíz de los precios internacionales de la oleaginosa, hay un constante incremento de grandes superficies de suelo destinados a la producción.

Ahora, con el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, no solo se disparan los precios internacionales de la soja, sino también del trigo y del maíz.

Por caso, la tonelada de trigo sube U$S 18, hasta los U$S 340, mientras que el del maíz se incrementa en U$S 13, para alcanzar los U$S 282.