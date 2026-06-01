Se cumplió la cuarta fecha del Circuito Provincial de Tenis de Mesa

La Cuarta Fecha del Circuito Provincial Jujeño de Tenis de Mesa se disputó este domingo 31 de mayo en las instalaciones del Complejo Cerrado Carmelo Maggioni de Libertador General San Martín.
La misma contó con 75 participantes representando a distintas localidades de la provincia e – incluso – de la ciudad de Salta. Hubo jugadores de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Perico, El Carmen, La Quiaca, Santa Catalina, San Pedro, Palpalá, Monterrico y Libertador.
Divididos en cuatro categorías confeccionadas por el nivel de juego de los participantes, luego de una competencia con partidos con desarrollos y cierres muy disputados, las principales posiciones fueron las siguientes:
Primera:
1°- Lautaro Aguaysol (Libertador)
2°- Lautaro Vilca (Palpalá)
3°- Moisés Gallo Rocha (San Salvador)
4°- Martín Zapatero Heit (Libertador)
Segunda:
1°- Joel Sabarza Mealla (Perico)
2°- Lautaro Cabrera (San Pedro)
3°- Danilo Farfán (San Salvador)
4°- Clarita Arenas (San Salvador)
Tercera:
1°- Luis Calisaya (San Salvador)
2°- Fedra Caucota (San Salvador)
3°- Leonel Marrupe Ballay (Perico)
4°- Cecilia Coletti (San Salvador)
Cuarta:
1°- Stefano Hiruela (San Salvador)
2°- Francisco Maestro (San Salvador)
3°- Yamil Aramayo (San Salvador)
4°- Milo Hiruela (San Salvador)
Luego de esta fecha habrá una pausa en los Torneos del Circuito Provincial con motivo del Challenger Nacional de Menores y Todo Competidor que se desarrollará a mediados de junio en San Salvador de Jujuy, donde se prevé una importante presencia de jugadores de primer nivel de la Argentina.