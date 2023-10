Se cumple 9 meses de la búsqueda de Nataniel, el abogado jujeño desaparecido en Mendoza

Nataniel Guzmán, el abogado de 38 años nacido en la provincia de Jujuy y que se desempeñaba en el Poder Judicial de la ciudad de Mendoza, desapareció el 27 de enero de este año, donde hoy viernes se cumplen 9 meses de este hecho.

En una entrevista realizada por Limay Noticia de la ciudad de Bariloche en la provincia de Rio Negro, Silvia Saavedra, la mamá de Nataniel, recordó los momentos vivido desde que se enteró sobre la desaparición de su hijo, por lo que inmediatamente se traslado a esa provincia para realizar todas las gestiones necesarias para dar con su paradero.

En la entrevista ella comentó al inicio de la misma, “quiero visibilizar el tema de Nataniel que está desaparecido en Mendoza y el 27 va a ser 9 meses, porque es lo único que me queda, porque realmente aportamos e hicimos con mis abogados de todo ante la Justicia, lo único que nos queda ahora es seguir presionando para que el fiscal Pirelo que es el que está en la causa y el procurador Guillermo Gulei se movilicen, porque desde el 27 de enero en que Nataniel aborda un colectivo de línea de la Capital a 3 cuadras de su casa hacia las Heras está desaparecido, que si bien es cierto que el colectivo tiene cámaras pero no funcionan, entonces para el fiscal le sentó muy cómodo en la causa diciendo que se había peleado con la novia, que estaba deprimido y se auto eliminó”.

Agregando luego, “a partir de ahí se cerraron todas las hipótesis, costó mucho hacer salir de esa sola idea al fiscal por cuanto uno conoce a los hijos y Nataniel jamás se hubiera ido dejando su mascota que era su hijo, que era un gato Vito encerrado o irse a algún lado o auto eliminarse, lo hubiera hecho en su departamento que vive solo, él es soltero, tiene 38 años y hace 7 años que trabaja en Mendoza, concursó y lo llamaron del Poder Judicial de Mendoza, pero lo real es que Natalia no aparece”.

Continuó señalando Saavedra, “lo que me llevó a comunicarme con el Ingeniero, Garvaz, que es perito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien muy solidariamente se hizo eco y fue a Mendoza La mamá de Nataniel Guzmán, Silvia Graciela Saavedra solicitó a todos los amigos ayudar a viralizar y compartir el pedido para mantener activa en la memoria que falta un amigo, un hijo, un ser humano.

sin cobrar honorarios a capacitar a los fiscales y a los peritos en geolocalización fina, esto es achicar el radio de búsqueda de donde rebota el celular la última vez, o sea buscar en un radio de supongamos 500 kilómetros a la redonda se lo achica a 50 o 100 metros. Eso fue el 7 de julio en Mendoza hasta el día de hoy seguimos peleando con mi abogado y presentando escritos para que aceleren ese peritaje y yo debo decir habiendo y leyendo el expediente, que acá hay 2 cosas o no hay voluntad de búsqueda porque quizás no haya capacidad o no tengan la misma preocupación de buscar a un hombre porque no se activaron los protocolos como corresponde o porque es muy diferente a una mujer, aún hasta con las recompensa que hoy hay de 1.350.000 mil pesos, donde pedí por favor que la suban para ver si alguien pudiera dar algún dato certero, pero hasta ahora tampoco se ha logrado dar con él, aún con esa recompensa que está vigente actualmente y la otra diferencia es cuando se trata de una mujer es un tema de género, digamos que hoy en Mendoza hay 3 hombres mayores desaparecidos que no tienen vinculación entre ellos, pero que también el común denominador es que no se lo busca y la otra que da de pensar es que se está ocultando o se quiere proteger a alguien o algo porque si no se explica que en una era de tecnología donde hablamos de inteligencia artificial, donde se hablan de un montón de cosas que no se logre encontrar a un ser humano que desaparece después de haber subido a un colectivo”.

Luego expresó comparando, “es como si yo me tomo un colectivo de acá a Dina Huapi (localidad en la provincia de Rio Negro) y desaparezco, o sea que es inconcebible porque a raíz de que él fiscal se ha cerrado en esa hipótesis de la auto eliminación no se han hecho acciones como pedir urgente las cámara o movilizar todos los protocolos que hay para cuando se denuncia la búsqueda de una persona y lo otro que hasta ahora no me cierra es, porque si con la ex estaban de vacaciones en Mar de Ajo, ellos se pelean y Nataniel se toma un colectivo y el día 20 o 21 está volviendo a Mendoza, el sigue con su historia, el día miércoles compra y paga un asado para el día sábado 28 que era la despedida de soltero de su amigo y conociendo a Nataniel, el jamás pagaría un asado para luego morir”.

Relatando a continuación, “después estuvieron en el departamento de Nataniel parando una pareja de jujeños que son motoqueros y se fueron el viernes 27 a la mañana, quienes garantizan que lo vieron bien, pensando en el futuro, además él estaba ahorrando dinero para poder ir a España a ver a la hermana, además estaba haciendo una maestría en Derecho Laboral, o sea una persona que tenía un futuro, en ningún momento en el expediente hablan de que haya estado deprimido y por el otro lado yo me pregunto por qué la ex, si ella está volviendo de Mar de Ajo el 27 de enero a la noche, ante un llamado telefónico que él no contesta, ella al otro día va a buscarlo al departamento y habla con la administradora llorando preguntando qué le pasó a Nataniel, el día lunes hace la denuncia por averiguación de paradero y no permite que circulen o se publiquen las fotos, por lo consiguiente yo le he preguntado hasta al presidente del Superior Tribunal de Justicia de Mendoza que me expliquen cómo es ese proceder y por qué a esta chica, mínimamente y a su entorno no se lo investigó, porque si hubiera sido lo contrario, hoy el que estaría investigado quizás sea mi hijo, pero como se trata de que el que desaparece es mi hijo y por una cuestión de género hay que tener mucho cuidado al investigar a la mujer, entonces eso me parece muy inhumano y no voy a decir ilegal porque no sé cómo expresarme y no igualar a los seres humanos en cuanto a protocolos, priorizar la búsqueda y accionar todos los mecanismos para encontrarlo, a mí me parece totalmente violatorio a los derechos humanos que tiene la víctima”.

“Yo la verdad que, a medida que va pasando el tiempo por más que me digan que hay que tener esperanza y que hay que tener fe, no la pierdo y a veces miro el cielo y lo quiero ver llegando a casa pero creo que es muy difícil, lo que hoy necesito es sacarme esta angustia y esta incertidumbre de no saber dónde está o qué ha pasado con él y la angustia, que me da ver que el Poder Judicial no hace nada por buscarlo como corresponde, priorizan en los últimos meses las campañas, se gasta plata en campañas electorales, pero no en la justicia y en la seguridad, lo único que deseo y pido el viernes que se cumplen 9 meses que por favor me entreguen a mi hijo y que no se olviden que Nataniel es funcionario del Poder Judicial de Mendoza”.

Agradecimientos:

Silvia Saavedra publicó estos agradecimientos: “gracias Limay; gracias Susana por el tiempo y poder expresar la angustia de estos 9 meses y lo que sucede en la causa; gracias al Dr. Pablo Brennam y Daniel Sosa Arditi por seguir día a día acompañándome en este camino duro cuyo objetivo es encontrar a Nataniel; mil gracias a periodistas de Mendoza, de Jujuy, Buenos Aires y otras provincias que siempre están presente y me acompañan. Hoy más que nunca por memoria, verdad justicia para y por los desaparecidos en democracia.